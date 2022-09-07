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特企／王道銀行表現亮眼　續獲2022年「最佳網路銀行獎」

▲王道銀行（O-Bank）6日榮獲2022年卓越銀行評比「最佳網路銀行獎」，為連續第三年獲此獎項。（圖／NOWnews攝）
▲王道銀行（O-Bank）6日榮獲2022年卓越銀行評比「最佳網路銀行獎」，為連續第三年獲此獎項。（圖／NOWnews攝）

本報訊

2022-09-07 15:09:41

王道銀行（O-Bank）6日榮獲2022年卓越銀行評比「最佳網路銀行獎」，為連續第三年獲此獎項，表彰王道銀行透過數位金融科技提供創新產品與服務，為消費者創造更完善的金融服務體驗。

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卓越雜誌為提供民眾選擇銀行各類服務的參考指標，連續多年舉辦卓越銀行評比，委託世新大學民意調查研究中心進行網路問卷調查，了解台灣地區各銀行之形象、服務、創新與潛力等現況。評比方式為網路調查結果佔50%，再加上專家學者評比佔50%，並將評比銀行分為金控類、非金控類、外商銀行類共三個類別。

王道銀行致力於運用數位金融科技打造以虛擬通路為主的原生數位銀行，讓用戶透過手機即可線上進行開戶、定存、轉帳、換匯、投資等功能，並且領先業界推出全程線上信貸、台外幣機器人理財、24小時視訊客服等各種創新服務。2022年，王道銀行更與萬事達卡(Mastercard)合作推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡「碳足跡計算器」的金融業者，藉由API串接萬事達卡的大數據資料庫，讓消費者可以簡單且清楚地查詢每一筆消費的碳排放量。

另外，王道銀行也首創推出由消費碳排放量決定現金回饋優惠的「低碳生活卡」，結合永續理念與創新金融科技服務，攜手消費者落實減碳。王道銀行持續運用數位科技的優勢，滿足消費者需求，打造普惠金融的願景。

王道銀行近年來於數位金融領域表現亮眼，陸續榮獲國內外許多獎項肯定，包括2017年Gartner「亞太區最佳數位金融大獎」與「最佳創新數位商業模式獎」，2018年亞洲銀行家「臺灣最佳數位銀行」、IDC數位轉型大獎「訊息及數據轉型領導者獎」、台灣金融研訓院第九屆台灣傑出金融業務菁業獎「最佳數位金融獎」優等，2019年亞洲銀行家「臺灣最佳雲端應用獎」、遠見雜誌「數位金融服務最佳銀行大賞」傑出獎，2021年工商時報數位金融獎「數位資訊服務獎」優質獎，並自2020年起連續三年獲得卓越銀行評比「最佳網路銀行獎」的殊榮。未來，王道銀行將秉持創新精神，以客戶需求為核心，連結企業社會責任與永續理念，持續優化數位金融服務並創造更優質的客戶體驗。

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