專輔學校沒資金改善！教育部：可提前停招、退場基金墊付

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楊玉惠指出，中州科大最近2年，學校每個月可用資金無法維持3個月經常性現金支出達12次，符合財務狀況惡化指標，今年8月起已無法如期發放教職員薪資；中州科大是在私校退場條例施行前，已列入專輔學校，因此今天經退審會委員投票後，再次確認符合專輔學校認定，且改善期限依規定不超過1年。
楊玉惠表示，首府大也是財務惡化嚴重，除了每個月可用資金無法維持外，最近3個學年度的決算融資管制額負數達3次，且今年6月起已經支用設校基金、學校最後的保命錢，但因是退場條例施行後，才列入專輔，最長給予2年的改善期。
楊玉惠指出，2校限期未改善，將命停招、於下一學年度停止全部招生，並於停止全部招生的當學年度結束時停辦，且停招當下董事會改組，停辦後2個月就要解散。
她說，目前2校都依私校法停招，首府大5、6月進行第一波安置，仍有3、400個學生還沒安置，目前學校被列專輔、停招，但還沒停辦，因此現有學生仍能原校受教，教育部會給予相關協助，讓學生學習不中斷，但教職員在改善期領不到薪水，還是得由原來董事會支付，依照退場條例，只有在學校停招後、董事全面改選為公益董事，才能由退場基金墊付相關教師欠薪。
因此楊玉惠表示，若學校評估真的沒有資金挹注、給1、2年改善期太長，可以向教育部申請提前停招，讓公益董事進駐、全部改組，自此從停招到停辦、解散過程，學校、董事會需要的運作費用、人事費、教師欠薪等，都能由退場基金墊付，保障師生權益。
中州科大表示，接受退審會決定，並感謝建議與指導，後續學校將盡快提出改善方案，同時確保學生受教權及教職員工權益；另外，這學期各項開學準備事務都已完備，不受影響，會議結果不影響這學期教學工作，請家長與學生不用擔心。