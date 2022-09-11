神旺9/15熄燈！細數台北歇業飯店　「它」關門網友最惋惜

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不過神旺大飯店為回饋長期支持的忠實顧客，在營業結束前整整一週推出「熄燈倒數活動」，包含9/8起旺旺吉祥物「旺仔」會穿梭在館內各餐廳供顧客合影留念；1樓的普諾麵包坊從明（12）日起舉辦4天活動，期間只要加入「普諾LINE好友」就能獲得好友優惠85折券。9/15最後營業日，預約「潮品集」晚餐時段的民眾，每桌將可獲得招牌港點「臘味蘿蔔糕」（市價138元），同樣當晚預約「澄江日本料理」晚餐，每人則可獲招待「牛蒡蝦手卷」。同時，館內各單位也準備「限量紀念小禮物」，送給當日退房與最後一個餐期的用餐貴賓，數量有限，有興趣的民眾不容錯過。
前身為高檔motel「台北戀館」的台北和璞飯店，位於汽車旅館一級戰區大直美麗華附近，飯店因許多名人造訪過一度成為話題飯店。豈料2日和璞飯店在官網與臉書粉專無預警宣布停業，讓許多網友既驚訝又錯愕，「我們曾在這渡過一個意外又難忘的甜蜜假期，這兒也是我首次到台灣所住之處，再會了，懷念你」、「我們的結婚場地，給我們很棒的回憶」、「天啊！！8年前我在這邊辦結婚喜宴的…好難過」、「太突然了吧…」，至於熄燈原因，業者對外低調不透露，今記者再去電飯店電話已成為空號。
而今年最讓人意外的熄燈飯店，就屬在2/15送走最後一位顧客的「台北西華飯店」。坐落於台北市民生東路精華地段，32年前西華集團選創立西華飯店，被外界譽為西華集團的「起家厝」，更曾接待過美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人、影星郭富城、周潤發、名導李安等名人而聲名大噪，如今與神旺大飯店相同因應危老改建、疫情衝擊等，在今年2/15跟忠實顧客們說再見。回顧當時，飯店內員工一字排開鞠躬向忠實顧客致意道別，畫面相當令人動容。業界指出，西華原址將朝飯店、住宅、商辦複合式建案規畫。
事實上，近三年疫情確實對國內旅遊業者帶來不小的衝擊，不只是首都台北市，全台各地國內飯店都被迫面臨轉型或收攤。不過好在全世界越來越習慣疫情，不少國家也漸漸開放國境，屆時若台灣也開放海外遊客，想必也能拯救不少國內飯店生意。