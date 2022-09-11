COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

神旺9/15熄燈！細數台北歇業飯店　「它」關門網友最惋惜

▲台北不少老飯店不敵疫情或危老改建一一熄燈，此為神旺大飯店將在9/15熄燈，在最後營業日之前推出一系列活動，包含吉祥物「旺仔」穿梭館內供顧客合影留念。（圖／神旺大飯店提供）
▲台北不少老飯店不敵疫情或危老改建一一熄燈，此為神旺大飯店將在9/15熄燈，在最後營業日之前推出一系列活動，包含吉祥物「旺仔」穿梭館內供顧客合影留念。（圖／神旺大飯店提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-11 11:10:53

近3年來因疫情爆發不少飯店業者深受衝擊，其中有的轉型成防疫旅館繼續服務旅客，但也有不少業者不敵大環境一一熄燈。在台已有20年歷史的「台北神旺大飯店」日前宣布將於9/15正式熄燈，許多老客人大嘆「太突然了！」神旺大飯店也在營業最後一週推出倒數活動，與忠實顧客們一起享受最後相聚時光。而另一家曾是話題飯店的台北和璞飯店，9月2日也無預警在臉書公告結束營業，直至6日舉辦了連續5天清倉活動。今（7）日記者再去電，飯店電話已成為空號。細數今年以來台北熄燈大飯店，又以今年2月15日收攤的西華飯店，最讓老台北人感嘆。

我是廣告 請繼續往下閱讀
位於台北市忠孝東路上的神旺大飯店，自2002年由旺旺集團承接亞太飯店更名迄今，作為神旺酒店集團的第一家酒店，具有其指標意義。長達20年矗立在台北市東區，看著台北繁榮都會，沒想到隨著都市危老改建計畫啟動，業者宣布將在9/15正式熄燈。

不過神旺大飯店為回饋長期支持的忠實顧客，在營業結束前整整一週推出「熄燈倒數活動」，包含9/8起旺旺吉祥物「旺仔」會穿梭在館內各餐廳供顧客合影留念；1樓的普諾麵包坊從明（12）日起舉辦4天活動，期間只要加入「普諾LINE好友」就能獲得好友優惠85折券。9/15最後營業日，預約「潮品集」晚餐時段的民眾，每桌將可獲得招牌港點「臘味蘿蔔糕」（市價138元），同樣當晚預約「澄江日本料理」晚餐，每人則可獲招待「牛蒡蝦手卷」。同時，館內各單位也準備「限量紀念小禮物」，送給當日退房與最後一個餐期的用餐貴賓，數量有限，有興趣的民眾不容錯過。

前身為高檔motel「台北戀館」的台北和璞飯店，位於汽車旅館一級戰區大直美麗華附近，飯店因許多名人造訪過一度成為話題飯店。豈料2日和璞飯店在官網與臉書粉專無預警宣布停業，讓許多網友既驚訝又錯愕，「我們曾在這渡過一個意外又難忘的甜蜜假期，這兒也是我首次到台灣所住之處，再會了，懷念你」、「我們的結婚場地，給我們很棒的回憶」、「天啊！！8年前我在這邊辦結婚喜宴的…好難過」、「太突然了吧…」，至於熄燈原因，業者對外低調不透露，今記者再去電飯店電話已成為空號。

而今年最讓人意外的熄燈飯店，就屬在2/15送走最後一位顧客的「台北西華飯店」。坐落於台北市民生東路精華地段，32年前西華集團選創立西華飯店，被外界譽為西華集團的「起家厝」，更曾接待過美國前總統老布希、英國前首相柴契爾夫人、影星郭富城、周潤發、名導李安等名人而聲名大噪，如今與神旺大飯店相同因應危老改建、疫情衝擊等，在今年2/15跟忠實顧客們說再見。回顧當時，飯店內員工一字排開鞠躬向忠實顧客致意道別，畫面相當令人動容。業界指出，西華原址將朝飯店、住宅、商辦複合式建案規畫。

事實上，近三年疫情確實對國內旅遊業者帶來不小的衝擊，不只是首都台北市，全台各地國內飯店都被迫面臨轉型或收攤。不過好在全世界越來越習慣疫情，不少國家也漸漸開放國境，屆時若台灣也開放海外遊客，想必也能拯救不少國內飯店生意。

▲前身為高檔motel「台北戀館」的台北和璞飯店，位於汽車旅館一級戰區大直美麗華附近，飯店因許多名人造訪過一度成為話題飯店。豈料2日和璞飯店在官網與臉書粉專無預警宣布停業，讓許多網友既驚訝又錯愕。（圖／取自台北和璞飯店臉書粉絲專業）
▲前身為高檔motel「台北戀館」的台北和璞飯店，位於汽車旅館一級戰區大直美麗華附近，飯店因許多名人造訪過一度成為話題飯店。豈料2日和璞飯店在官網與臉書粉專無預警宣布停業，讓許多網友既驚訝又錯愕。（圖／取自台北和璞飯店臉書粉絲專業）
▲坐落於北市民生東路上的老字號「台北西華飯店」，於今年2/15正式宣告熄燈，讓網友直嘆可惜。（圖／NOWnews資料照）
▲坐落於北市民生東路上的老字號「台北西華飯店」，於今年2/15正式宣告熄燈，讓網友直嘆可惜。（圖／NOWnews資料照）

神旺飯店9/15熄燈！倒計時優惠一次看　潮品集加碼送禮盒

北市東區神旺大飯店9/15歇業！經營20多年　危老重建獲准

獨／虹夕諾雅谷關害老婦骨折不聞不問　網怒：不是第一次

免治馬桶容易傳染性病？真相大逆轉　感染科醫師這樣說

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀