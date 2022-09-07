高雄大寮社宅動土　陳其邁宣布社宅總量調升為1萬５千戶

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大寮社宅第1期工程由市府捷運局提供捷運系統用地、水利局代辦統包工程招標與施工，結合大眾交通服務設施，於捷運橘線大寮站旁興建社會住宅，由市府興辦「只租不賣」社會住宅，地面層將規劃設置店鋪、托嬰中心、社區照顧關懷據點、身障社區式日間及居住服務據點等，提供多元社福設施，增加社區服務機能，使青年居住人口更無後顧之憂，並配合大寮捷運場站活絡周邊發展，讓周邊市民朋友生活亦更加便利舒適。就此，照顧就業、生活年輕族群，實踐居住正義。
水利局表示，大寮社宅分2期開發，第1期基地面積8340平方公尺，規劃地上10層、地下2層建築物，提供套房型247戶、一房型38戶、二房型59戶、三房型38戶，共計382戶社會住宅，其中通用房型佔20戶，地下停車空間提供500個機車停車位及192個汽車停車位，整體配置以錯落量體圍塑中央庭院，內縮部分空間作為陽台，總樓地板面積3萬3,386平方公尺，工程經費約新台幣17億6000多萬元。第2期基地則緊鄰1期東側，預估將興建450戶以上社宅。
同時，大寮區鳳林四路西側第81期市地重劃區，原為商協新村等12個國軍眷村原址。林欽榮說，目前由市府地政局與國防部合作，以市地重劃方式開發，工程進度已達71.72%，後續也將啟動公辦都更，未來將提供100戶社宅。
水利局也指出，市府未來也將投入約8億元加速辦理整體大寮路面改善及5處大型特色公園、10個兒童遊戲場改造，搭配鄰近鳳林四路發達的商業機能，讓大寮建設發展升級，提供大寮市民更優質的居住環境與完善公共服務設施。