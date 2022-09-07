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駁台灣經濟陷失落20年　央行總裁估明年通膨將回到2%以下

▲中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，近20多年來台灣經濟表現優於全球平均值，亦高於韓、日，即便今、明2年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健，並預估估明年台灣通膨率將回落至2%以下。（圖／資料照，記者林柏年攝）
▲中央銀行總裁楊金龍今（7）日指出，近20多年來台灣經濟表現優於全球平均值，亦高於韓、日，即便今、明2年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健，並預估估明年台灣通膨率將回落至2%以下。（圖／資料照，記者林柏年攝）

記者顏真真／台北報導

2022-09-07 15:08:142022-09-07 15:08:44

中央銀行總裁楊金龍今（7）日受邀赴工商協進會專題演講，對於日前有學者指稱台灣經濟成長陷入失落20年，並認為與央行利率及匯率政策有關，他強調，這不僅與事實不符，也抹殺了國人與央行行努力的成果，近20多年來，台灣經濟表現優於全球平均值，亦高於韓、日，實際上是「穩定、成長的20年，即便今、明2年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健，他更預估明年台灣通膨率將回落到2%以下，相較主要國家物價平穩。不過，楊金龍也坦言，明年是觀察是否陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退的關鍵年，並有6大觀察重點，央行也會密切留意外資動向，若導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行也會維持外匯市場秩序。

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楊金龍今日應工商協進會邀請，以「近20多年來台灣的經濟發展與央行扮演的角色」為題發表專題演講。他說，企業的經營目標，主要是追求股東的最大利益、照顧員工的福祉，近年來也強調須兼顧社會責任及落實環境保護（E）、社會責任（S）與公司治理（G），追求企業永續經營，央行肩負公共利益的政府部門，不以營利為目的，經營目標是以全民福祉為依歸，主要包括維持物價穩定與匯率穩定、促進金融穩定及協助經濟發展。央行的經營目標，其實與企業的經營密不可分，例如物價穩定可讓企業做出正確的經濟決策；匯率穩定有利企業對外貿易及投資，而金融穩定則可使企業的融資與投資活動運作順暢。

他說，近20多年來，台灣遭遇無數的挑戰，尤以1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機及近年新冠肺炎（COVID-19）疫情為最。央行適時採取有效的貨幣、信用、外匯政策與總體審慎措施，有助台灣安渡危機。他還說，這20年來，台灣確實歷經「穩定、成長的20年」。對於日前有幾位學者指稱台灣經濟成長陷入失落20年，並認為與央行利率及匯率政策有關，這不僅與事實不符，也抹殺了國人與央行努力的成果，近20多年來，台灣經濟表現優於全球平均值，亦高於韓、日，實際是「穩定、成長的20年」，央行妥適運用利率及匯率工具，長年均能達成促進金融穩定、維持物價與匯率穩定，並協助經濟發展經營目標

不過，楊金龍也提到，面對全球多重下行風險，宜密切關注國際間各項風險的外溢效應。雖然主要經濟體因應高通膨而加速升息，抑制需求以緩和物價上漲壓力，但俄烏戰爭持續與供應鏈瓶頸未完全紓解，推升國際大宗商品物價，今年7月美國、英國通膨率各達8.5%、10.1%，歐元區8月通膨率初估值達9.1%，台灣、日本、中國大陸等經濟體相對溫和。

為降低高通膨率，今年以來，美、英等央行多次升息，長期維持極低利率的歐洲央行（ECB）亦開始升息，結束負利率政策，國際大宗商品價格回落及全球供應鏈瓶頸漸獲緩解，商品市場失衡改善，有助抑制來自供給面的通膨壓力，只是市場擔憂主要央行的積極緊縮貨幣政策恐致經濟衰退，大宗商品需求隨之縮減，其價格自高點回跌。

楊金龍表示，2021年經濟復甦，商品需求遽增，然港口壅塞嚴重與物流效率仍低，商品市場供需失衡加劇，全球供應鏈壓力指數於2021年12月達歷史高點，今年物流效率改善，加以需求減緩，全球供應鏈壓力指數下滑。而隨國際大宗商品價格回落及全球供應鏈瓶頸漸獲緩解下，商品市場失衡改善，有助抑制來自供給面的通膨壓力。

不僅如此，美、英、歐之勞動市場緊俏情勢可望緩解，將抑制薪資漲勢，避免進一步推升通膨，而美、英、歐央行加速緊縮貨幣政策，抑制消費需求，可望緩解勞動市場緊俏情勢，因，預期今、明兩年失業率將自低點回升，有助抑制其薪資漲勢，避免進一步推升通膨，央行預期今、明兩年全球通膨率將自高點回落，全球經濟成長續趨緩。

至於台灣防疫合宜，勞動市場未如歐美出現嚴重供需失衡，惟疫情影響服務業較大，致製造業與服務業就業情勢差異大，楊金龍預期，今、明兩年台灣經濟成長將趨緩，相較主要國家仍屬穩健，失業率持續緩降，主要機構預測今年台灣經濟成長率平均近3.5%，明年趨緩至約2.8%，且不致大幅推升薪資與物價漲幅，預期明年台灣通膨率將回落至2%以下，相較主要國家物價平穩。

不過，楊金龍也提醒，今年全球經濟成長趨緩，明年則為觀察是否陷入低成長伴隨高通膨或經濟衰退之關鍵年，須持續關注6大重點，包括主要經濟體貨幣政策走向及其影響、中國大陸經濟金融困境、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟發展、俄烏戰爭衝擊歐洲經濟發展、日圓貶值影響鄰國出口競爭力、極端氣候事件頻仍、COVID-19疫情反覆。

面對當前主要實體面風險，楊金龍說，台灣為小型開放經濟體，出口動能與企業投資意願深受國際風險影響；明年外需動能將減緩，宜採擴張性財政政策來激勵內需，央行將適時採取妥適貨幣政策以為因應。面對當前主要金融面風險，包括明年主要經濟體貨幣政策可能調整緊縮力道，恐導致全球金融市場劇烈波動，資金快速移動，央行會密切留意外資動向，若導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序。

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