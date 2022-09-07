若北京犯台？美將領：會打擊中國後勤、提高軍事行動難度
美國空軍中將副參謀長希諾特（Clinton Hinote）6日在出席大西洋理事會（The Atlantic Council）一場研討會時聲稱，如果中國侵略台灣，美國會鎖定中國的核心後勤補給進行打擊，並讓犯台變成「史上最艱難的軍事行動之一」。
綜合《今日俄羅斯》等外媒報導，希諾特在這場關乎未來空戰的研討會中表示，美國會竭盡所能，阻止中國犯台，呼籲北京在採取相關行動前好好思考：「我們將使對吾友（台灣）採取軍事攻擊行動一事變得非常艱難，希望我們的潛在對手中國，在思考穿越90英里（約145公里）海峽並與台灣作戰的困難時，會想到這一點」，並補充說明，這意味著美方不會讓發起攻擊的一方後勤暢通。
希諾特也認為，在評估發生於烏克蘭境內的武裝衝突後，美國已更多理解到後勤環節的重要性，太平洋地區的緊張程度也絲毫不亞於俄烏衝突，美國當前的戰略方針需專注於維持「均勢」（balance of power），而不是推翻或擾亂其中心，並主張繼續保持現狀：「我們不想看到中國越過台灣海峽入侵台灣，或向日本發射導彈，或看到俄羅斯攻擊北約盟國」，美國的軍事能力應該要反映這點。
報導提到，希諾特長期以來一直在呼籲美國國防部，應該關注中國軍事優勢帶來的威脅，堅稱北京正在迅速趕上華府，在去年的國會聽證會上，希諾特也提醒國會議員，不應將北京的優勢視為「未來問題」，而應視為「當前問題」。