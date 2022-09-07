金鐘57入圍名單／《茶金》16項最大贏家　《俗女2》緊追

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戲劇節目獎
俗女養成記2
茶金
逆局
斯卡羅
華燈初上
戲劇節目導演獎
林君陽／茶金
莊絢維、陳冠仲／逆局
連奕琦／華燈初上
蔡銀娟／火神的眼淚
嚴藝文、陳長綸／俗女養成記2
戲劇節目編劇獎
JULIANA（徐彥萍）、黃國華／茶金
于尚民、陳凱筑、蔡禾、梁秀紅／逆局
杜政哲、洪立娇、林紹謙／華燈初上
陳芯宜、樓一安、張文綺／四樓的天堂
嚴藝文、黃小貓（黃馨萱）、范芷綺／俗女養成記2
戲劇節目女主角獎
林心如／華燈初上
范菲／國際橋牌社第二季
楊謹華／華燈初上
謝盈萱／四樓的天堂
謝盈萱／俗女養成記2
戲劇節目男主角獎
朱軒洋（朱廷典）／逆局
查馬克.法拉屋樂／斯卡羅
郭子乾／茶金
陳亞蘭／嘉慶君遊臺灣
楊祐寧／華燈初上
温昇豪／茶金
戲劇節目女配角獎
于子育／俗女養成記2
王真琳／四樓的天堂
李杏／茶金
陳庭妮／火神的眼淚
劉品言／華燈初上
謝瓊煖／華燈初上
戲劇節目男配角獎
吳慷仁／斯卡羅
李銘順／逆局
陳家逵／四樓的天堂
章廣辰／華燈初上
劉冠廷／火神的眼淚
薛仕凌／茶金
戲劇節目最具潛力新人獎
林思廷／超感應學園
草爺（江治緯）／逆局
張書宇／孟婆客棧
程苡雅／斯卡羅
雷斌．金碌兒／斯卡羅
迷你劇集獎
2049
比悲傷更悲傷的故事：影集版
池塘怪談
良辰吉時
第一次遇見花香的那刻
電視電影獎
公視新創短片 - 蝴蝶
台北過手無瞑無日
青春劇烈物語
降河洄游
獨攀者
迷你劇集（電視電影）導演獎
王逸鈴／台北過手無暝無日
程偉豪／池塘怪談
黃熙／良辰吉時
鄧依涵／第一次遇見花香的那刻
謝沛如／比悲傷更悲傷的故事影集版
迷你劇集（電視電影）編劇獎
文二北投／視新創短片 - 蝴蝶
呂安弦、陳佩蚊、費工怡、蔡芳紜／比悲傷更悲傷的故事：影集版
黃熙／良辰吉時
詹承廷／青春劇烈物語
鄧依涵／第一次遇見花香的那刻
迷你劇集／電視電影女主角獎
王渝萱／台北過手無暝無日
余佩真／公視新創短片 - 蝴蝶
林辰唏／第一次遇見花香的那刻
邵雨薇／比悲傷更悲傷的故事:影集版
蔡淑臻／我是自願讓他殺了我
迷你劇集／電視電影男主角獎
王柏傑／比悲傷更悲傷的故事:影集版
吳朋奉／降河洄游
林鶴軒／池塘怪談
范少勳／比悲傷更悲傷的故事：影集版
楊祐寧／良辰吉時
迷你劇集（電視電影）女配角獎
王琄／公視人生劇展 - 無常日常
李雪／台北過手無瞑無日
周采詩／良辰吉時
姚以緹／比悲傷更悲傷的故事:影集版
程予希／第一次遇見花香的那刻
迷你劇集（電視電影）男配角獎
白潤音／比悲傷更悲傷的故事.影集版
段鈞豪／良辰吉時
曾少宗／比悲傷更悲傷的故事:影集版
黃冠智／降河洄游
薛仕凌／我是自願讓他殺了我
迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎
Phạm Thị Nội 范氏內／女兒牆
北山Q男（楊智宇）／公視新創短片-《求仙記之南Q一夢》
江江（楊富江）／公視人生劇展-姐妹
姜典／愛的奧特萊斯
陳崇恩／少年阿堯
戲劇類節目燈光獎
丁海德／斯卡羅
李志生、簡佑陶、馮鈞稜／茶金
莊宏彬／俗女養成記2
蕭鴻益／良辰吉時
謝松銘／亞洲怪談2：送煞
鍾瓊婷／洞裡的月亮
戲劇類節目剪輯獎
林姿嫺／茶金
林政宏／俗女養成記2
高鳴晟／亞洲怪談2：送煞
解孟儒、李蕙／逆局
廖慶松、賴詠萱／良辰吉時
蘇珮儀、陳芯宜／四樓的天堂
戲劇類節目攝影獎
李清迪、周以文／俗女養成記2
姚宏易／良辰吉時
陳克勤／台北過手無暝無日
陳麒文／洞裡的月亮
韓紀軒／斯卡羅
簡佑陶／茶金
戲劇類節目聲音設計獎
朱仕宜、劉小草、曾雅寧／良辰吉時
陳維良、黃大衛、王婕、吳培倫／斯卡羅
黃天霸、李柏堯、楊書昕、楊以瑄、陳姝妤、林晉德／池塘怪談
葉約瑟、葉千慧、王逸勳／俗女養成記2
蔡瀚陞、鄭元凱、高勤倫、傅一群／火神的眼淚
戲劇類節目美術設計獎
王誌成、郭憲聰／公視新創短片- 蝴蝶
林雅玲／俗女養成記2
許英光／斯卡羅
陳柏任／逆局
黃文英、翁定洋／良辰吉時
賴勇坤、尤稚儀／茶金
戲劇類節目造型設計獎
姚君、杜美玲、Landyee（李欣儒）／茶金
姚君、許淑華／斯卡羅
黃文英、高仙齡／良辰吉時
黃文英／孟婆客棧
羅小文（羅雅文）、王嘉瑩／俗女養成記2
戲劇類節目視覺特效獎
王奕盛／孟婆客棧
李昭樺、梁晨興／無神之地不下雨
林奇鋒、拔辣（林妍令）、盧冠松、傅婷、涂維廷、陳銘澤／茶金
嚴振欽／斯卡羅
涂維廷、陳銘澤／火神的眼淚
戲劇配樂獎
柯智豪／茶金
風采輪（鐘麗芬）、孫敬凡、賈愛國、丁天牧、黃建素／霹靂兵烽決
陳小霞、張藝／斯卡羅
魚丁系／池塘怪談
溫子捷／華燈初上
葉約瑟、許勝雄、姚小民（姚浚）、凱爾（友希凱爾‧法紹里本）／俗女養成記2
主題歌曲獎
俗女養成記2／旺福
無神之地不下雨／查查、Nu
良辰吉時／范曉萱、許常德
斯卡羅／陳小霞、蔡振南、林邦祈
池塘怪談／魚丁糸
俗女養成記2／琳誼（林庭誼）、姚小民（姚浚民）
茶金／魏如萱、陳建騏、葛大為、饒瑞軍
戲劇類節目創新獎
火神的眼淚
孟婆客棧
俗女養成記2
茶金
華燈初上
綜藝節目獎
#T-POP我們聽大的!!
HiHi 導覽先生
大嘻哈時代
婚禮歌手
熙娣想聊
綜藝節目主持人獎
小S（徐熙娣）／熙娣想聊
吳宗憲、陳漢典、LULU（黃路梓茵）／綜藝大熱門
胡瓜（胡自雄）、阿翔（陳秉立）、賴慧如、籃籃（籃靖玟）、郭忠祐／綜藝大集合
曾國城、卓文萱、詹姆士（鄭堅克）、吳秉承／型男大主廚
黃子佼、Lulu（黃路梓茵）／婚禮歌手
益智實境節目獎
上山下海過一夜
全民星攻略
全明星運動會
決戰水下伸展台
阮三个3
益智實境節目主持人獎
Janet（謝怡芬）／決戰水下伸展台
吳宗憲、KID（林柏昇）／綜藝玩很大
徐展元、蔡尚樺、錢薇娟、江宏傑／全明星運動會
曾國城、蔡尚樺／全民星攻略
楊貴媚、施名帥、温貞菱、林柏宏／阮三个3
生活風格節目獎
出發吧！鐵三角
我們回家吧2
浩克慢遊
部落抓風味
誰來晚餐13
寶島神很大
生活風格節目主持人獎
王浩一、劉克襄／浩克慢遊
柯大堡（柯凱耀）／寶島神很大
高志（松野高志）／台灣好吃驚
曾寶儀／我們回家吧2
廖科溢、謝哲青、工頭堅（吳建誼）／出發吧！鐵三角
竇智孔（竇允辰）／台灣第一等
自然科學紀實節目獎
下一步，AI。NEXT，愛
大洋的召喚
發現國境之南 - 台灣生物的南島緣
人文紀實節目獎
台語有影－紀錄片
南島起源
神之器
登台之路
自然科學及人文紀實節目主持人獎
Julian Davison、優席夫／南島起源
陳偉／大導演小食光
舒夢蘭／大洋的召喚
楊小黎／在台灣的故事
兒童節目獎
GO！蔬菜小隊！
Tahu生火吧
下課花路米－壯遊闖天下
水果冰淇淋
酷wawa
少年節目獎
kakudan時光機
青春發言人4
音樂關鍵字
練習生，衝一波！
兒童少年節目主持人獎
小兵（薛紀綱）、湘涵（王湘涵）、亞里（廖敏君）／下課花路米－壯遊闖天下
王伯源、陳瑋薇／TRY科學
李穎珍／練習生，衝一波！
謝哲青／青春愛讀書
鍾欣凌、郭彥均／超級總動員
動畫節目獎
勇者動畫系列
歐米天空
特殊貢獻獎
陳君天
張宗榮