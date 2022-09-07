林信吾冷血「殺警奪槍」　檢列7大罪狀起訴求處死刑

上（8）月22日台南安南區發生殺警奪槍案，兇嫌林信吾犯後製造斷點，從南往北逃竄，17小時後在新竹和欣客運站遭逮，林信吾被警方依殺人等罪嫌移送檢方，台南地檢署經過2周的偵辦，在今（7）日火速偵結，檢察官列出了殺人、加重強盜、加重竊盜、強盜殺人、妨害公務、未經許可持有槍枝罪、未經許可持有子彈罪等7大罪狀，將林信吾提起公訴，並求處死刑。
回顧事發經過，林信吾因強盜與竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，怎料他逃亡隔天，因為偷竊機車在台南安南區北汕三路，遭到曹瑞傑、凃明誠追捕。
凃明誠先下車，但被犯嫌以刀子襲擊割喉，並搶奪配槍，還被歹徒勒頸挾持，曹瑞傑試圖開車衝撞林信吾，怎料林信吾竟朝警車連開6槍，最後警車撞到路牌，曹瑞傑下車再被犯嫌以利刃割喉，2人雙雙殉職。
林信吾犯案後，不停製造斷點，企圖逃避警方追捕，他犯後第一時間，先前往土城高中棄車，並叫計程車抵達赤崁樓一帶，搭火車到新營站後偷了一部機車，隨後再持槍搶劫超商，林信吾搶劫完超商後，再度棄車，並改搭白牌車南下前往高雄，半夜1時再轉搭客運北上前往新竹遭逮。
林信吾落網後坦承犯行，被警方依殺人等罪嫌移送台南地檢署，地檢署對此案十分重視，也火速在兩周內偵結，檢方認定林信吾犯行明確，今依加重竊盜、強盜殺人、殺人、加重強盜、妨害公務，以及兩項槍砲罪將他起訴，並具體求處死刑。（編輯：孫唯容）