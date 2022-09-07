爭全台最強系隊 Fubon Angels、富邦勇士球員出席

「2022富邦人壽勇士系際冠軍盃」全國決賽9月17、18日前進臺北體育館，自北中南分區預賽脫穎而出的八支隊伍，將會師紅館決定「全臺最強系隊」封號誰屬。適逢賽事八週年，決賽規格再升級，今年職籃賽完成二連霸的臺北富邦勇士籃球隊球員也將現身同樂，從賽前客座訓練到冠軍賽出席互動，歡迎球迷到場共襄盛舉。
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「富邦人壽勇士系際冠軍盃」自2015年開辦以來，年年邀請各校系際盃優勝隊伍與賽，在全臺149所大專校院中，八屆已累計109校、超過290支不同系隊參與其中，陪伴超過千名大專球員成長。其中諸多校系年年投入，包括實踐、逢甲、修平三所全勤，臺大、清大、成大等17校連7年派隊，另如攻頂兩座冠軍的警專行政，八強常客北科電機、聯合機械、中州運促，分區強權陽明醫學、臺體休運、屏大原專等，都在這舞台屆屆傳承不缺席，足見賽事吸引力及影響力。
在富邦人壽與大專體總齊心合作下，秉持鼓勵大專青年交流的宗旨、致力為學生球員創造機會，不但前進校園室內球場舉辦賽事，建立有逐場數據、報導、照片的官網紀錄，安排A級裁判、場邊DJ和球隊介紹，決賽還拍攝宣傳片、製作各隊專屬球衣等，希望能讓熱愛籃球的系隊素人同樣感受專業的氛圍，已然是全台規格最高、參賽人數最多、獎金最高的指標性大專系籃賽事。
賽事每年不斷求變，本屆決賽規劃再升級，既是繼2017年後重返臺北體育館舉辦，更首度在賽前一日安排八支晉級隊伍提前適應場地，屆時將邀請臺北富邦勇士籃球隊球員擔任客座教練，現場與各隊共同進行「系際盃限定」的賽前訓練，親身指導、觀摩討教的機會實屬難得。
18日的冠軍賽更是精采可期，晉級隊伍將卯足全力爭取「最強系隊」頭銜，奪冠球隊將獲頒冠軍十萬元獎學金且全隊受邀到臺北富邦勇士主場觀賽。冠軍賽當天也將有臺北富邦勇士籃球隊球星蔡文誠、辛特力、張耕淯、洪楷傑及謝宗融出席觀賽，吉祥物比爾及啦啦隊Fubon Angels都將到場互動、帶來表演，並在賽後安排球星簽名會。