爭全台最強系隊 Fubon Angels、富邦勇士球員出席

「2022富邦人壽勇士系際冠軍盃」全國決賽9月17、18日前進臺北體育館，自北中南分區預賽脫穎而出的八支隊伍，將會師紅館決定「全臺最強系隊」封號誰屬。適逢賽事八週年，決賽規格再升級，今年職籃賽完成二連霸的臺北富邦勇士籃球隊球員也將現身同樂，從賽前客座訓練到冠軍賽出席互動，歡迎球迷到場共襄盛舉。





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