為不投降承諾書槓議員 柯文哲再嗆：搞不清楚狀況亂發言
台北市長柯文哲6日赴市議會備詢時，被無黨籍議員林穎孟要求簽署台灣獨立建國聯盟發起的「捍衛台灣、絕不投降承諾書」，柯文哲不滿回嗆「我管你去死，你沒資格上來。」引發外界熱議。柯文哲今（7）日受訪時再嗆，林穎孟連題目都搞不清楚就在亂發言，並狠酸林穎孟先前因涉詐領理費遭到起訴，「她要不要簽絕不詐領助理費的保證書？」
柯文哲今日上午出席「老房子文化運動計畫榕錦時光」開幕活動，媒體聯訪時被問到昨日與林穎孟槓上一事，柯文哲表示，他已經說過保台才是目的，應思考要如何有效保衛台灣，而若要有效保衛台灣，該做的事就要做，因為他自己近期指揮過萬安演習，很清楚很多該做的事情都沒做好準備，「我覺得是這樣，做什事情都可以，一致就好了。」
對於民進黨質疑柯文哲是因心虛才不簽署不投降承諾書，柯文哲回應說，「那叫他全部去看他們民進黨誰喜歡簽就去簽吧。」媒體追問為何對林穎孟發怒？柯文哲回應，議員還是有領國家薪水，要監督、批評市政他當然尊重，但她卻問民防大隊有沒有發槍、是否積極做軍事訓練，「題目都搞不清楚就在亂發言，最受不了這種人。」
柯文哲認為，議員有準備就來問，他就以嚴肅態度認真處理市政，但對方不準備功課，「一看擺明就是來....，難怪我都叫她要不要簽絕不詐領助理費的保證書？」至於外界指疑爆粗口不恰當，柯文哲強調，他做人就是這樣，對認真的人以禮相待，「對種打混摸魚的，那我應該拿出我當台大教授本色，當場就K下去了。」