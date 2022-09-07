助社會新鮮人跨區就業 勞動部跨域津貼幫大忙

86年次李正田隻身從雲林到台南就業，光單趟距離就將近100公里，好在有勞動部「跨域就業津貼」幫忙，每月可申請5,000元的租屋補助，最長可申請1年，預計可獲得60,000元的補助，每月還要背負學貸的正田感恩的說：「加薪有感，可大幅減輕經濟負擔」。





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勞動力發展署雲嘉南分署長程泰運表示，民眾常在求職過程中，因距離因素放棄理想的工作機會，勞動部「跨域就業津貼」就此因應而生，民眾須先透過就業中心媒合就業，且連續工作滿30日即可申請，依日常居住及就業兩地的距離計算，30公里以上每月可申請1至3,000元不等的交通補助金，或是也可選擇在外租屋的6成房租補助，每月上限最高5,000元，兩者可合併申請，最多發給12個月，若因此有搬家需求也可以核實申請最高30,000元的補助。











李正田從環境工程系畢業後，希望能從事與所學相關的工作，剛退伍又無尋職經驗的他苦惱於家鄉沒有適合的職缺，於是找上了雲嘉南分署的就業中心協助，就服員發現他擁有甲級廢水處理專責人員證照，又希望工作職務能發揮所長，也不排斥到異地工作，因此建議他可以跨域尋職，最後他如願找到在台南市水資源回收中心擔任操作員的工作，負責處理民生汙水再回收轉成再生水，提供南科廠區使用，至今已穩定就業1年4個月。











從雲林跨區到台南就業，距離將近100公里，李正田選擇就近在台南租屋，就服員評估他適合申請跨域就業津貼，每月可獲得5,000元的租屋補助，工作第一年手頭不充裕，還要支付學貸跟生活費，經濟壓力不小，正田開心的說「這筆補助約佔收入1/6，真的幫助很大」，讓他可以安心在異鄉打拼站穩腳跟。











程泰運補充，跨域就業津貼適用對象為18至29歲初次尋職青年、連續失業滿3個月或非自願性離職的民眾，減少他們因距離產生的就業障礙，鼓勵儘速重返勞動市場發揮所長，歡迎有興趣民眾就近向就業中心洽詢。



