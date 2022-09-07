民進黨組女力連線　蔡英文轟藍營「媽媽市長們」施政爛

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨今日下午召開「女力會做事」 形象影片公布記者會，由蔡英文率領此次黨籍提名5位縣市長參選人組成「女力連線」登場。
蔡英文致詞時表示，民進黨是會做事的團隊，在中央有行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊，地方有7個做事的執政縣市團隊，都有亮眼執政成績，面對年底選舉，民進黨要擴大會做事隊伍，成為地方執政新標準，進而翻轉停滯不前的都市，成為城市進步、市政升級的動力。
蔡英文說，今天的5位女性戰將，經過中央、地方的豐富歷練，在各自專業領域擁有優秀的表現，她們串連起來，將翻轉全台東西南北的5座城市，展現「女力會做事，會做事最有力」的特質。
蔡英文表示，對手陣營也有許多位女性候選人，喜歡把自己稱作「媽媽市長」，但她們對市政可能毫無關注，把大部分的心力放在送往迎來上。這些人不只行政效率低落，還有家族干政，與黑金派系、地方勢力勾結等等的問題，甚至因為貪瀆，遭到起訴。
蔡英文說，這樣的縣市長，已經不能再讓城市進步，也犧牲了市民的利益，更讓市民沒有光榮感。民進黨派出的5位女性戰將，從中央到地方，各自有豐富的歷練。地方的發展需求，她們最用心了解；建設的推動執行，她們最認真監督；城市的未來發展，她們有藍圖、有規劃，也有能夠落實的熱情、專業以及決心。
蔡英文說，民進黨是一個會做事的政黨，推出的每一位候選人，會把優秀的治理能力和成績帶到全台灣的每一個角落，和中央共同合作。
沈慧虹表示，幸福不可能回頭，城市光榮感會是新竹選舉最重要的決定。要延續新竹的光榮與新竹的未來，自己已經準備好，因為自己擁有其他2位對手沒有的行政經驗，更具有解決問題的能力，「我進過廚房，耐得了熱」，也深知市政不是單一條線，而是各種方案組合要面面俱到。
沈慧虹說，新竹市的幸福不容許實習跟斷軌，新竹市民有高教育水平，而且冷靜理智，相信空虛會被打破。「明亮是我對新竹未來的期許，輝煌是我對新竹市的承諾，幸福是我對新竹市的使命感」，自己將帶著這樣的使命，為新竹再創輝煌。
黃秀芳則說，彰化將建縣300年，要把早期「一府二鹿三艋舺」的光榮找回來。現任縣長王惠美執政4年，重大工程延宕、勞工薪資低，「我要帶領縣民大步向前走，我會顧生活、拚經濟、顧環境」，希望讓年輕人願意回鄉，讓企業願意投資彰化。
蔡培慧表示，此次南投選舉不是藍綠對決，是過去跟未來的對決。國民黨在南投執政17年沉痾難解，但其實南投很美，「我有溫柔視角，要創造就業機會、提振經濟」。蔡也說，自己也要有敏銳的戰鬥力，能夠看到南投強項，把南投品牌行銷到全世界。
周春米則說，國民黨聲稱民進黨在屏東執政25年，好像北韓，這是踐踏民主機制，也詆毀屏東人智慧。民進黨每一個縣長都很珍惜、戰戰兢兢，自己何其有幸，在關鍵時刻承擔這個責任，「我會更認真帶領屏東向前，創造希望城市」。
Kolas說，花蓮的山川、海洋是自然的，所以不需要假的人，花蓮人更不喜歡假的事情。現任女性縣長看似溫暖親和，但卻人前一張臉、人後一張臉。花蓮是一個真實天然的花蓮，需要真實誠實的人。
Kolas說，花蓮必須要還給花蓮人，「我當選縣長，不會在任何文宣品印著我個人的名字或照片夫妻照片」，花蓮的山川、海洋、大地是屬於大家的，不是屬於一個王國的。
Kolas說，「徐縣長、傅縣長、徐立委、傅立委來回重複循環，換位做了13年」，花蓮人被隔離13年，如今他們又要13+4，花蓮人拒絕再被隔離在屬於這樣的王國裡，「花蓮要出關了，希望在今年可以翻轉花蓮，在花蓮看見真實的面孔、誠實的縣長、公開透明的縣政府」。