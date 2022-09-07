首爾安全對話時隔3年實體舉行　喊話北韓放棄核武

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李鐘燮表示，南韓國防部在2012年開辦首爾安全對話時，就將北韓非核化定為主要議題，但北韓近年核武能力仍不斷提升，已對朝鮮半島及全世界安全構成直接威脅。
李鐘燮與今天出席發表主題演說的金聖翰都提到，若北韓願意參與非核化談判，南韓願意提供經濟援助。金聖翰強調，南韓將從談判初期就提供支援，建立互信關係。
日本防衛省防衛審議官岡真臣也在會中討論北韓非核化議題環節中，表示支持南韓的對北韓政策，並強調美日韓3國合作重要性；他也提到日韓在包括軍事上仍有為解決的問題，希望能努力找出具建設性的解方，實現更緊密合作。
除北韓核問題外，李鐘燮也提到地球另一端正在發生的俄烏戰爭，「我們在這次戰爭中看到利用尖端科技進行的新戰爭型態，也實際受到能源、糧食供給問題及國際物價上升等波及」，包括疫情、網路、宇宙等非傳統安保領域，全世界的安全正受到多元威脅。
「這些威脅都無法靠單一國家的努力解決」，李鐘燮說，希望藉這次首爾安全對話凝聚各界意見。
今年首爾安全對話共有來自54國及聯合國、歐盟、北約等3個國際機構官員與民間專家與會，討論實現北韓完全非核化的戰略合作與方向、印太地區安全會議等主題。
包括南韓、日本、新加坡、北約、加拿大等國16名國防相關次長級官員將直接參與各主題討論，韓日也將在場邊進行次長級雙邊會談。（編輯：黃自強）1110907