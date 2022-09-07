COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

文總TAIWAN PLUS前進東京　唐鳳、女團現身宣傳影片

▲文總TAIWAN PLUS生活節前進東京，數位部長唐鳳現身宣傳影片。（圖／文總提供）
▲文總TAIWAN PLUS生活節前進東京，數位部長唐鳳現身宣傳影片。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-07 16:04:54

文化總會將於9月中旬前進日本東京，舉辦睽違3年的TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，在今（7）日公布的宣傳影片中，不僅有日本旅客喜愛的芒果冰、古早味蛋糕、霞海城隍廟和西門商圈等入鏡，還邀請到女團「AKB48 Team TP」10位成員參與演出，片尾彩蛋更邀請到被日媒喻為「天才IT大臣」的數發部長唐鳳客串演出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
文總將在9月17、18日於東京上野公園舉辦TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，匯集流行音樂、傳統藝術、文化展演、地方政府、文創設計與農業等產業，逾70組台灣品牌的團隊共同前進東京。文總也與東京誠品生活日本橋合作，拓展座談及展覽的第2主場；並邀請高雄流行音樂中心製作「台灣自由式」演出，邀請樂團滅火器等8組創作人登台，唱出台灣自由社會孕育出的多元文化。

文總今天在facebook、instagram及twitter等社群平台，同步公布名為「好想見你」的影片，用來宣傳今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，影片不僅使用在日本有上億點閱的國民歌曲〈ヘビーローテーション〉的台版〈閃亮的幸運〉作為配樂，更邀請多次受日方邀請透過視訊出席座談會及跨海授課的唐鳳，她在片尾彩蛋，以日語向日本朋友說，「視訊不錯，真正見面更高興！」

文總表示，這部宣傳影片除了宣傳9月中旬的生活節，邀請日本朋友蒞臨會場，更重要的是，希望能代表台灣民眾，對因疫情而許久未見的日本朋友，傳達由衷的想念以及對彼此的祝福。

文總透露，數個月前文總秘書長李厚慶就時常向日本友人及日媒探詢，「你們喜歡台灣的誰？」「台灣的什麼東西最吸引你們？」最後從許多線索中，找出芒果冰、古早味蛋糕、鳳梨、鹹酥雞、夜市、月老廟、AKB48 team TP等最大交集的關鍵字。其中幾乎所有日人異口同聲提到的高人氣人物，就是唐鳳，經過邀請及協調行程，終於獲得同意，且拍攝當天一鏡就完成，全程不到30秒就收工。

另外，影片搭配許多日本人家喻戶曉的熟悉旋律，吸引日本觀眾的目光，演出者除了文總同仁及民眾外，更邀請到AKB48 Team TP的鄭妤葳、羅瑞婷、劉語晴、高云珏、邱品涵、李佳俐、藤井麻由、蔡依柔、王逸嘉、張法法等10位成員參與演出，入鏡者分別以日語說著「好久不見」、「好想見你」、「九月上野見」。

文總《Fountain新活水》特展明開幕　歡慶復刊5週年

文總TAIWAN PLUS邀高流合作　8組創作人唱響東京

文總攜手高雄市府　9月底推出「埕市鹽遊會」

TAIWAN PLUS生活節9月登場　文總率70組台灣品牌前進東京

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀