文總TAIWAN PLUS前進東京　唐鳳、女團現身宣傳影片

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文總今天在facebook、instagram及twitter等社群平台，同步公布名為「好想見你」的影片，用來宣傳今年TAIWAN PLUS「台灣吉日」生活節，影片不僅使用在日本有上億點閱的國民歌曲〈ヘビーローテーション〉的台版〈閃亮的幸運〉作為配樂，更邀請多次受日方邀請透過視訊出席座談會及跨海授課的唐鳳，她在片尾彩蛋，以日語向日本朋友說，「視訊不錯，真正見面更高興！」
文總表示，這部宣傳影片除了宣傳9月中旬的生活節，邀請日本朋友蒞臨會場，更重要的是，希望能代表台灣民眾，對因疫情而許久未見的日本朋友，傳達由衷的想念以及對彼此的祝福。
文總透露，數個月前文總秘書長李厚慶就時常向日本友人及日媒探詢，「你們喜歡台灣的誰？」「台灣的什麼東西最吸引你們？」最後從許多線索中，找出芒果冰、古早味蛋糕、鳳梨、鹹酥雞、夜市、月老廟、AKB48 team TP等最大交集的關鍵字。其中幾乎所有日人異口同聲提到的高人氣人物，就是唐鳳，經過邀請及協調行程，終於獲得同意，且拍攝當天一鏡就完成，全程不到30秒就收工。
另外，影片搭配許多日本人家喻戶曉的熟悉旋律，吸引日本觀眾的目光，演出者除了文總同仁及民眾外，更邀請到AKB48 Team TP的鄭妤葳、羅瑞婷、劉語晴、高云珏、邱品涵、李佳俐、藤井麻由、蔡依柔、王逸嘉、張法法等10位成員參與演出，入鏡者分別以日語說著「好久不見」、「好想見你」、「九月上野見」。