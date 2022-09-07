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外資匯出、美國升息 　吳東亮：台幣匯率波動相對穩定

▲針對近期美國升息，外資不斷匯出，吳東亮今（7）日指出，台幣的波動相對其他國家來的穩定。（圖／NOWnews 資料照片）
▲針對近期美國升息，外資不斷匯出，吳東亮今（7）日指出，台幣的波動相對其他國家來的穩定。（圖／NOWnews 資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-07 16:09:06

針對近期美國升息，外資不斷匯出，根據金管會統計今年前8月外資累計淨匯出167.04億美元，對此，工商協進會理事長，兼台新金控董事長吳東亮今（7）日受訪指出，全球資金流動，台灣也受到美元大幅升值的磁吸效應影響，但台幣的波動相對其他國家來的穩定，不過，他也強調，進口、民生物價有壓力，台灣升息的狀況要觀察總經數據，做滾動式的檢討。

根據金管會統計，前8月外資累計淨匯出167.04億美元，即逾新台幣5000億元；光8月淨匯出54.54億美元，約當新台幣1655億元。

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吳東亮今出席「工商協進會第26屆第2次理監事聯席會議」，會前針對近期外資大量匯出表示，不只台灣，全世界資金流動，美國多次大幅升息，造成磁吸效應，台灣只是其中一環，資金流出是商業正常現象，「台灣匯率相對他國還算穩定。」

吳東亮指出，現階段全球面臨史無前例的通膨，「美國不斷升息也是不得已，但一升息全世界就受影響」，台灣政府處置還不錯，央行也很穩健的處理，今年以來台灣匯率跌幅10％，其他國家像是韓國將近14％、日本更達到19％，台灣波動相對穩定，台幣貶值對出口有利。

不過吳東亮強調，進口、民生物價有壓力，台灣難免跟進升息，但要觀察包含經濟成長率、通膨率、失業率和採購經理人指數等總經數據，並滾動式的檢討。

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