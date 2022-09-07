四叉貓再爆他名片抄襲賴佳微　江和樹：是設計師的創作

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先前江和樹曾因被四叉貓秀出他在禮簿的貼紙卡，憤而開直播擺靈堂、說要燒紙紮屋給四叉貓，引起網友攻擊，網紅小商人還加碼爆料他與家人的複雜背景。得知賴佳微下午將開記者會，江和樹先一步發影片說明，強調名片正面的浮水印與戳章，是台中火車站、大里福興宮、林家花園等自己選區的「大里、霧峰在地意象」，且名片底色是「蒂芬妮的顏色，也是我們民眾黨的黨色喔！」
至於被指控剽竊賴佳微服務口號「一通電話服務OK」，江和樹指「這也是我們設計師設計的，就好像我們在路邊看到『一通電話包通』，或是『24小時幫你解鎖』，這些都是共同語言」。末了他說，「如果這個也算抄襲，沒關係！和樹從今天開始，這張名片我們就不用」。
23歲即當選議員、已連任3屆的賴佳微，今在設計師郭育達、律師周利皇陪同下對外說明，她表示名片已使用8年，「一通電話服務OK」的口號，從父親賴穎鋌參政以來使用長達25年，很多選民都知道，如果江和樹硬要拿通馬桶來拗，「請他口中的設計師出面說明，為什麼連口號的框線都一樣？」
國會助理出身的賴佳微說，當年設計師為呈現自己中心思想，絞盡腦汁才以戳章圖象清爽表達「愛台灣愛台中北區」的概念，顏色則是象徵拿到名片會收到好運的土耳其石綠，「江和樹簡化成是蒂芬妮色，他知道蒂芬妮色的意義是什麼嗎？」
賴佳微說，日前她參加一個公祭場合，選民提醒「江和樹的名片幾乎和你一模一樣」，這人直接抄襲，還大言不慚公然以影片說明「創作理念」，行為令人不齒。她諷刺民眾黨主席柯文哲說「不喜歡將法律定在那裡，卻只是給民眾參考」，事實上他的黨員就是只把法律當參考用。
設計師郭育達說，明眼人從色調、圖案都看得出來名片無抄襲，自己挑燈夜戰一再和業主溝通，讓設計和畫面達到協調，卻被以最簡單的方式盜取，這種剽竊他人智慧結晶的侵犯行為，對設計界非常不尊重。律師周利皇表示，江和樹的行為已構成《著作權法》第91條第一項的侵害他人著作財產權罪、第二項的散布侵害著作財產權之重製物罪。