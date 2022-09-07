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四叉貓再爆他名片抄襲賴佳微　江和樹：是設計師的創作

▲台中市議員賴佳微說，明眼人都看得出來江和樹有無抄襲自己名片，網友則笑稱「男左女右確實大不同」。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.07）
▲台中市議員賴佳微說，明眼人都看得出來江和樹有無抄襲自己名片，網友則笑稱「男左女右確實大不同」。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.07）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-07 16:32:432022-09-07 16:33:49

曾因不滿網紅四叉貓在臉書挖苦，憤而擺「小靈堂」直播開罵的民眾黨台中市議員參選人江和樹，又被四叉貓盯上了！這次是指控他抄襲連任3屆的民進黨議員賴佳微名片。賴佳微今在記者會感慨，連使用25年的服務口號都被抄走！江和樹則強調，名片係經設計師設計，「如果連這樣都被說是抄襲，今天開始這張名片我就不用」。

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網紅四叉貓今（7）日凌晨在臉書標註民眾黨台中市議員候選人江和樹（擺靈堂那個），指他「上次才抄襲苗博雅的臉書文案，這次又抄襲台中市議員賴佳微的名片」，還秀出兩人名片的對照組，問大家是「抄襲？重製？致敬？模仿？剪貼？二創？」網友則笑說，兩張名片最大差異性是「男左女右」。

▲網紅四叉貓貼出民眾黨台中市議員參選人江和樹、民進黨議員賴佳微的名片，要大家比比看有沒抄襲。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.09.07）
▲網紅四叉貓貼出民眾黨台中市議員參選人江和樹、民進黨議員賴佳微的名片，要大家比比看有沒抄襲。（圖／翻攝四叉貓臉書，2022.09.07）
先前江和樹曾因被四叉貓秀出他在禮簿的貼紙卡，憤而開直播擺靈堂、說要燒紙紮屋給四叉貓，引起網友攻擊，網紅小商人還加碼爆料他與家人的複雜背景。得知賴佳微下午將開記者會，江和樹先一步發影片說明，強調名片正面的浮水印與戳章，是台中火車站、大里福興宮、林家花園等自己選區的「大里、霧峰在地意象」，且名片底色是「蒂芬妮的顏色，也是我們民眾黨的黨色喔！」

至於被指控剽竊賴佳微服務口號「一通電話服務OK」，江和樹指「這也是我們設計師設計的，就好像我們在路邊看到『一通電話包通』，或是『24小時幫你解鎖』，這些都是共同語言」。末了他說，「如果這個也算抄襲，沒關係！和樹從今天開始，這張名片我們就不用」。

▲江和樹表示若大家覺得有抄襲，他從此就換別的名片使用。（圖／江和樹提供，2022.09.07）
▲江和樹表示若大家覺得有抄襲，他從此就換別的名片使用。（圖／江和樹提供，2022.09.07）
23歲即當選議員、已連任3屆的賴佳微，今在設計師郭育達、律師周利皇陪同下對外說明，她表示名片已使用8年，「一通電話服務OK」的口號，從父親賴穎鋌參政以來使用長達25年，很多選民都知道，如果江和樹硬要拿通馬桶來拗，「請他口中的設計師出面說明，為什麼連口號的框線都一樣？」

國會助理出身的賴佳微說，當年設計師為呈現自己中心思想，絞盡腦汁才以戳章圖象清爽表達「愛台灣愛台中北區」的概念，顏色則是象徵拿到名片會收到好運的土耳其石綠，「江和樹簡化成是蒂芬妮色，他知道蒂芬妮色的意義是什麼嗎？」

賴佳微說，日前她參加一個公祭場合，選民提醒「江和樹的名片幾乎和你一模一樣」，這人直接抄襲，還大言不慚公然以影片說明「創作理念」，行為令人不齒。她諷刺民眾黨主席柯文哲說「不喜歡將法律定在那裡，卻只是給民眾參考」，事實上他的黨員就是只把法律當參考用。

▲設計師郭育達（左）認為，剽竊他人智慧結晶的行為不僅侵權，更是對原創者的不尊重。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.07）
▲設計師郭育達（左）認為，剽竊他人智慧結晶的行為不僅侵權，更是對原創者心血的不尊重。（圖／記者顏幸如攝，2022.09.07）
設計師郭育達說，明眼人從色調、圖案都看得出來名片無抄襲，自己挑燈夜戰一再和業主溝通，讓設計和畫面達到協調，卻被以最簡單的方式盜取，這種剽竊他人智慧結晶的侵犯行為，對設計界非常不尊重。律師周利皇表示，江和樹的行為已構成《著作權法》第91條第一項的侵害他人著作財產權罪、第二項的散布侵害著作財產權之重製物罪。

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