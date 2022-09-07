為防範類如興案再現　證交所強化監理5大構面13項措施

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證交所指出，如興111年7月18日延遲公告法人董事改派代表人及111年7月25日記者說明會提及子公司有未依程序之背書保證，公司治理及子公司監理產生嚴重疏失。證交所就延遲公告處以違約金新台幣150萬元，就未能釐清相關疑義，自111年7月27日起，將其上市有價證券列為變更交易方法，又因有未依法令期限辦理財務報告公告之情事，公告其上市有價證券自111 年8月18日起停止在證券集中交易市場買賣。
另證交所為強化對如興的監理，也函洽該公司自111年8月16日起提高重要交易資訊提供及揭露頻率，並函請如興簽證會計師不得出具提及其他會計師工作之查核(核閱)意見，以強化會計師責任，來保障投資人權益。
證交所表示，為防範類似如興事件之發生，證交所將修正重大訊息相關規範及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」增加公司治理主管職責之規定，並就原本財務報告實質審閱、平時例外管理、內控查核、重大訊息查證及集團監理等財務業務管理措施中差異化管理部分，規劃相關之強化監理措施。
強化監理措施包含五大構面十三項措施，就資訊揭露、董事會職能、公司治理、會計師職責及借助外部單位等五大構面，採行十三項措施，以強化後續證交所對高風險上市公司之監理機制，包含：1.加強公司治理主管職能之發揮，增列董事辭任、法人董事改派其代表人及法人股東改派代表人董事應即通知公司及公司治理主管，公司及公司治理主管針對前開通知事項應予回應，並科以相關責任，證交所得視情節輕重對上市公司加重處罰5~500萬元之違約金，且得要求上市公司懲處失職之公司治理主管。
2.增加董事長及總經理個人質押比率納入證交所查核選案指標；要求董事長及總經理遭通緝需發布重大訊息。3.重大股東會議案要求投保中心出席發言，並要求上市公司發布重大訊息。4.函知董事注意重大交易、資訊申報及公司治理等事宜以落實董事職能。5.要求台籍董事及獨立董事之人數及比率。
6.提高重要交易資訊提供及揭露頻率。7.要求內部稽核製作專案報告。8.強化法人董事更換代表人之管控，要求會計師函證法人董事以確認其代表人。9.限制會計師不得出具分攤責任之意見。10.要求會計師列席參加上市公司董事會。11.要求重大交易需經會計師複核。12.訪談公司治理主管、內部稽核或獨立董事。13.向外部機構取得資料。
另外，台股近期波動擴大，今日終場重跌267.15點，收在14410.05點，跌幅1.82%，成交金額新台幣1803.99億元。為此，證交所指出台股動盪主要是受到美國聯準會(Fed)貨幣政策鷹派，俄北溪一號天然氣無限期關閉，中國大陸再度封城，以及美中緊張局勢升溫等議題造成。
證交所表示，雖然國際政經情勢不確定因素較多，但台灣上市公司今年以來營收獲利仍持續成長。經統計，2022年上半年整體上市公司營收較去年同期增長14.21%，稅前淨利更較去年同期成長24.55%，其中海外投資（不含大陸地區）收益6,034億元，較去年上半年增加485億元，獲利金額為近十年同期最高。
此外，雖然近期產業面臨庫存調整、中國大陸高溫限電等衝擊，上市公司累計1至7月營收仍較去年同期成長10.05%，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。提醒投資人上市公司體質相對穩健且韌性強勁，投資人宜理性關注公司基本面。