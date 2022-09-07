央行也擋不住了！新台幣重貶1.82角收30.928元
台北股、匯市今（7）日同步雙殺，台股大跌267點，新台幣兌美元也貶破30.9元，終場收在30.928元、重貶1.82角，不僅連續5個交易日收貶，更續創近3年收盤新低價，累計5個交易日新台幣兌美元已重貶4.93角，台北外匯經紀公司成交量14.43億美元。
全球經濟局勢日益震盪，美國聯準會（Fed）強勢升息，加上歐洲能源危機惡，抵銷了美國超乎預期的服務業經濟數據，也讓投資人越來越擔憂，美元指數在110之前震盪，亞洲主要貨幣趴倒，日圓兌美元貶破143價位，創下24年新高，韓元今日收貶在1384.20兌1美元，人民幣兌美元中間價也進一步貶至6.916兌1美元，離岸及在岸人民幣更貶至6.97及6.96價位，已逼近7字頭。
不僅亞洲主要貨幣兌美元趴倒，台股今日也重挫267點，外資在台股賣超新台幣177.48億元，並持續匯出，也使得新台幣兌美元今日也接連貶破30.8及30.9元價位，盤中最低價一度來到30.942元、重貶1.96角，而尾盤央行也未逆勢阻貶，新台幣兌美元終場收在30.928元，較前一交易日仍重貶1.82角，也創2019年10月6日以來收盤新低價，10月5日收盤價30.973元。
匯銀指出，外商銀仍以匯出居多，但量能上並沒有太強勁，而出口商目前因普遍都有惜售美元的心態，拋匯也不多，尤其目前亞幣如韓元和日圓的走勢均保持弱勢，恐怕新台幣難以自外於亞幣的貶值趨勢，預期未來新台幣仍以走貶機會大，將挑戰31元整數關卡。