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黃珊珊曾邀任北市副市長　沈慧虹：我要為新竹市擘畫未來

▲沈慧虹表示，黃珊珊擔任台北市議員時，自己在北市府工作，與黃在很多工作上有接觸。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）
▲沈慧虹表示，黃珊珊擔任台北市議員時，自己在北市府工作，與黃在很多工作上有接觸。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-07 16:31:55

民進黨立法院黨團總召柯建銘今（7）日透露，民進黨新竹市長參選人沈慧虹還沒確定參選時，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想過，黃去選台北市長後，讓沈慧虹接任台北市副市長，引發討論。對此，沈慧虹今日在中央黨部「女力會做事」形象影片公布記者會後受訪表示，「這是很多年前的事情，不在這次選舉期間」，她也強調，現在是綠營在新竹市的唯一候選人，希望貢獻自己30幾年公務經驗，為新竹市擘畫8年未來。

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▲沈慧虹表示，（圖／記者陳明安攝）
▲沈慧虹表示，現在是綠營在新竹市的唯一候選人，希望貢獻自己30幾年公務經驗，為新竹市擘畫8年未來。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）
沈慧虹和柯建銘今日接受網路節目《齊有此理》專訪，柯建銘於節目中透露，早在好幾個月前、還沒進入選舉期時，黃珊珊曾經想過去選台北市長後，要讓沈慧虹接任台北市副市長；沈慧虹則簡短表示，當時黃珊珊曾對她說，「如果沒下一步規劃的話，大家一起為台北市努力」，但如今她已投入新竹市長選戰，全力拚選舉。

沈慧虹今日在中央黨部「女力會做事」形象影片公布記者會後受訪再被問及此事。她僅表示，過往待過許多公務機關，黃珊珊擔任台北市議員時，自己在北市府工作，與黃在很多工作上有接觸，「但我現在是綠營唯一新竹市長參選人，希望貢獻我30幾年公務經驗，為新竹擘畫8年未來」。

媒體追問黃珊珊找其合作的時間點，沈慧虹表示，「這是很多年前的事情，不在這次選舉期間」。

▲蔡英文領軍民進黨「女力連線」登場。（圖／記者陳明安攝）
▲蔡英文領軍沈慧虹在內的「女力連線」登場。（圖／記者陳明安攝，2022.09.07）

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