50多國入境免簽！馬來西亞未列入 旅客崩潰懷念街頭小吃
中央流行疫情指揮中心日前宣布，9月12日起恢復實施美、加、紐、澳、歐洲與邦交國國民入境免簽證待遇，也就是有超過50國的公民，入境台灣無需簽證，只不過原本免簽的馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓遊客，未入名單內，消息傳回馬來西亞，不少民眾都相當失望，不知何時才能吃到期待已久的台灣美食。
台灣一直是亞洲熱門旅遊勝地，不少東南亞國家的公民，也非常喜歡到台灣旅遊、品嚐台灣小吃，但新冠肺炎疫情在全球爆發，各國實施防疫封鎖令，影響觀光客出遊興致，但長時間的限令，影響各國經濟發展，為此，不少國家都開始展開配套措施，希望能在開門國門之際，兼顧防疫工作及促進社會經濟活動需要，台灣則是宣布，在9月12日恢復首波入境免簽待遇。
只不過，首波開放的名單中，未納入馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓遊客，馬來西亞民眾悉之後相當失望，甚至表示「如果去台灣還要簽證，這麼麻煩就不去了」，不少民眾則是非常可惜，無法吃到台灣著名的街頭小吃，狂喊「我的阿宗麵線啊」，「想吃鳳梨酥啊」，希望台灣政府趕緊開放大馬民眾能免簽前往旅遊。此外，日本和韓國，目前也被列在「暫緩適用對象」的名單中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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