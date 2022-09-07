台塑四寶8月營收逾1563億元　月增0.4%、年增8.1%

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南亞8月營收達275.08億元，月減1.7%、年減26.5%。8月營收不佳主要是近來全球消費需求減弱，原物料價格普遍下跌，對整體產業環境造成了顯著影響，拉低了各種產品的市價以及營收表現。展望未來，預估9月與8月持平，第三季較第二季及去年同期減少；第四季則較第三季略增。
台化8月營收達286.66億元，月減8.3%、年減6.4%。台化指出，8月營運是最近兩年以來最不理想的月份，銷售量大幅下滑，售價也隨著市場的消極走勢疲弱，為了控制庫存，不得不減產因應。不過評估9月份應該會走出谷底，雖然今年的「金九銀十」不怎麼樣，但還是可以抓到一些剛性需求的商機，以公司塑膠產品的開動率來說，9月兩岸的PS會回升到95%，而大陸的ABS將恢復全產，至於台灣的ABS、PP和PC都將提高。
台塑石化8月營收達827.46億元，月增8%、年增54.7%。針對8月油價，台塑石化表示，市場預期第三季歐洲經濟可能進入衰退，中國亦重啟防疫封鎖政策，油品需求減少，且伊朗核協議進展比先前樂觀，市場預估若伊朗核協議達成，3個月內伊朗原油出口將增加 100萬桶/日至180萬桶/日，原油供需轉弱導致8月油價較為弱勢。
至於未來油價部分，台塑石化表示高通膨及升息措施使歐洲經濟持續疲弱，且中國10月20大會議前將保持嚴格的封鎖措施，使9月油價上檔承壓；但歐洲天然氣昂貴，部分油品需求將增加取代天然氣使用，且近期利比亞及伊拉克大規模抗爭，可能使原油供給中斷，加上產油國已決定將10月產量減產10萬桶/日，市場認為產油國捍衛油價決心強烈，支撐油價下檔。