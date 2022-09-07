壽司郎期間限定！8款新品強勢來襲　銅板價爽吃鮪魚大腹

我是廣告 請繼續往下閱讀
「鮪魚大腹」是許多老饕的必點推薦，而壽司郎本次限量推出40元銅板價格，就能享用到油脂豐厚的極上鮪魚大腹；「特製酥炸鮪魚」，則是將鮪魚赤身裹上麵包粉油炸至外酥內嫩，再淋上豬排醬汁，產生全新滋味；「七味蘿蔔泥帶皮鯛魚」以湯引技法製作、口感鮮美彈牙，搭配七味蘿 蔔泥更能突顯真鯛本身的鮮甜。
「梅肉花枝」使用日本紀州產的南高梅所特製而成的梅肉醬，絕妙的酸味帶出花枝的鮮甜；「炙烤半生生七味長鰭鮪」將鮪魚表面炙燒後，使用獨門生七味醬汁醃製，辛辣鹹香好開胃；「炙燒厚切培根」嚴選台灣本地豬肉製作而成，搭配美乃滋與起司炙烤，香氣逼人。
「酥炸鰻魚椒麻拌麵」特選台灣在地食材重新詮釋，運用壽司郎的甜醬與特製辣味醬做拌麵基底，辛香麻辣，一吃上癮；受到網友喜愛的壽司郎霜淇淋，也於本次限定推出的「哈密瓜口味」，選用皮薄肉多的金皇后哈密瓜，讓人沉浸在哈密瓜的香甜滋味裡。
此外，藏壽司9月2日到9月19日也推出7款期間限定的品項，有「雞肉塔塔醬握壽司」、「鮪魚腹排」、「鮭魚卵海膽牛肉」、「炙烤燒肉醬豬五花」、「壽喜牛半熟蛋軍艦」、「照燒肉丸軍艦 」、「豬肉炸蝦烏龍麵 」。並且帶來眾多粉絲期待的好消息，那就是9月9日第二彈櫻桃小丸子聯名活動開跑，享用美食的同時又可將多項Q萌好禮抽回家。