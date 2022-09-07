川普莊園搜出機密文件 華郵：包括「某國核武」戰備資料
美國前總統川普上個月遭美國聯邦調查局（FBI）日突襲搜查其位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），搜索行動發現川普非法持有大量政府機密文件。外媒指出，隨著更多機密文件曝光，當中就有一份詳述了某外國政府軍事國防能力的文件，其中就連對方的核武軍備能力也詳載其中，且文件機密等級之高，就連不少高級國安官員都無權獲悉。
美國聯邦調查局8月初突襲川普佛州的海湖莊園，華盛頓郵報6日報導指出，此次突襲行動起獲約26箱政府文件，當中包含11份機密檔案。知情人士透露，FBI幹員搜查文件發現其中含有不少高度機密資料，包含一份關於外國政府軍事國防能力的文件，內容還包含該國核武軍備能力，但並未說明該國是對美國友善或是有敵意的政府。
川普發言人對此並未立即回應，而此前川普團隊已經在國家檔案局要求下歸還屬於政府的文件，包括180多份被標記為機密的文件。另外，根據法庭記錄，美國聯邦調查局在8月8日對川普的海湖莊園進行的搜索行動中，目前一共找到了超過1萬1000件政府文件與照片。
華郵報導指出，FBI取得的部分文件限制極度嚴格，甚至詳細敘述必須特殊批准才能參閱，其機密之高甚至連拜登政府某些資深國安官員都未獲授權審視，只有總統本人、特定內閣成員或接近內閣級別的官員，才能獲得授權了解這些特殊計劃的細節。