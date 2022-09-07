特企／《楓之谷 R》x《維他露碳酸》　中秋聯動第二彈！

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週年預約活動專頁：https://fzggt.onelink.me/Nk0V/dvwo7p9e
此外，官方還準備了超級豐厚的77項豪禮等你帶回家！9月22日週年活動開啟後累計登入遊戲即可參與抽獎，最高可獲得HUAWEI手機、平板等獎勵，立即前往週年預約頁或進入官方粉專瞭解詳情！、
「楓滿團圓夢」中秋活動即將上線，每日登入領好禮
中秋佳節即將到來！為慶賀佳節，《楓之谷 R：經典新定義》中秋活動更是華麗登場。此次「楓滿團圓夢」開啟時間為9月9日5:00~9月12日5:00，冒險家們在活動期間內每日登入遊戲，就可以輕鬆領取豐厚獎勵，和好友家人共享中秋歡慶時刻！
此外，在活動期間通過參與特定作戰副本，將會掉落活動道具「團圓月餅」，收集一定數量還能兌換超多好禮！
「活動時間」9月9日5:00~9月12日5:00（持續4天）
「參與條件」開服天數≥2且角色等級達到15級
《維他露碳酸》聯動第二彈 吃烤肉喝碳酸超爽搭 獨家虛寶搶先拿
中秋佳節歡聚少不了的就是燒烤啦！大口共享美食之時，《楓之谷 R：經典新定義》x《維他露碳酸》跨界聯動第二彈即將開始，開蓋瓶瓶送遊戲虛寶，維他露“大蘋果蘇打”和“彈藍色蘇打”將為各位冒險家們帶來解膩爽暢新體驗！活動時間內前往全家購買維他露指定碳酸飲品，憑印有虛寶序號的瓶蓋，即有機會兌換到維他露專屬時裝，以及紅鑽、SSR寵物碎片等超多好禮！
活動規則：
2022/09/07~2022/10/04至全家便利商店，購買有《楓之谷R：經典新定義》活動瓶貼的「維他露彈藍色蘇打510ml/維他露大蘋果蘇打610ml」，將獲得瓶蓋序號，輸入至《楓之谷R：經典新定義》遊戲帳號內，即可獲得超值虛寶好禮！各店門市序號數量有限，以各門市實際銷售情況為主，售完為止。虛寶兌換儲值時間2022/12/31 23:59截止。
同時，官方FB也召開好禮放送活動，上傳「中秋烤肉大口R~~~」的照片，參與互動就有機會獲得維他露碳酸飲品及超值虛寶！趕快前往瞭解詳情吧！
華為體驗店線下活動即將開啟 多重好禮等你拿！
《楓之谷 R：經典新定義》1週年之際將聯合華為在體驗店開展線下福利活動，冒險家們前往以下華為體驗店進行打卡，領取多重福利好禮！
到達店內的《楓之谷R：經典新定義》遊戲體驗區即可獲得限量虛擬寶物卡，同時新用戶透過華為應用程式商店下載本遊戲還會有迎新大禮包相送！（虛寶序號僅限華為應用市場下載的《楓之谷R：經典新定義》使用）
拍攝店內遊戲元素相關照片，參與官方FB社群分享活動，菇菇背包等超可愛周邊和多樣獎勵等你來拿！活動詳細訊息請見官方及門店發布消息。
體驗店資訊：
地點：華為體驗店（台北三創店） 地址：台北市中山區市民大道三段2號
地點：華為體驗店（台中秀泰店） 地址：台中市南屯區文心南路289號1樓
地點：華為體驗店（高雄夢時代店） 地址：高雄市前鎮區中華五路789號1F, 藍鯨館
週年驚喜搶先看 老友回歸嗨FUN天
《楓之谷 R：經典新定義》1週歲生日之際還有兩位老友——沈玉琳和林襄重磅回歸！將與冒險家們共襄盛舉！這對經典組合會在週年盛典給各位帶來什麼樣的驚喜呢？詳細資訊敬請期待《楓之谷 R：經典新定義》將於9月22日開啟的週年活動！
想瞭解更多遊戲介紹與最新詳情，請隨時關注官方網站！
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