第3波專輔學校出爐！和春技院將成退場條例停辦首例

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明道大學、環球科大、和春技術學院都是私校退場條例施行前已列入專案輔導的學校，其中明道大學與環球科大皆經出席委員1/2以上同意，符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，繼續認定為專輔學校，給予該校改善期限至112年5月31日止。
和春技術學院為退場條例施行前已列入專案輔導，且於110學年度起已停招，經出席委員1/2以上同意，該校符合本條例第6條第1項第3款「有前條第1項第3款（維護學生受教權益檢核結果為不通過）所定情事，經學校主管機關限期改善，屆期經檢核結果仍為不通過」，認定為專輔學校，並依退場條例第21條第5項規定，令該校於條例施行後1年內停辦。
第4次私校退審會指定發言人、教育部技職司副司長柯今尉表示，依據退場條例施行日期，和春技術學院最遲會在明年5月13日前停辦，但確切時間會再召開退審會討論；目前學校仍有70幾位學生，多數就讀大三大四，依照停辦時間，無法原校畢業，教育部會再做安置。
教育部表示，經本次退場審議會審議通過的專輔學校，除和春技術學院屬退場條例施行前已停招的學校，應於該條例施行後1年內停辦外，其餘2校，教育部會將名單公告於大專校院校務資訊公開平台專區網頁，且後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
截至目前為止，教育部依據私校退場條例召開退場審議會，並公布的專輔學校包含高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、中州科技大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等7校。
全教總理事長侯俊良說，被列專輔的3校中，比較特別的是和春技術學院，該校在退場條例實施前即已被令全部停止招生，且未在限期內改善。因此，依據退場條例第21條第5項之規定，應於1年內停辦，此項規定並未給予改善期間，所以和春技術學院恐將在1年內停辦且解散董事會，並進入解散清算程序。
侯俊良說，如無意外，和春將成為退場條例實施後，第1所依據該條例解散清算的學校，校產亦將歸公，對於私校校產回歸公共，有重大意義。
私校工會指出，明道大學曾爆發掏空學費、境外生學工等弊案，近年財務狀況顯著惡化，被認定專輔學校且改善期至明年5月底，狀況危急，短期若不能解決財務缺口，將被命令停招。環球科大曾爆減薪爭議，近年因財務惡化也被認定為專輔學校。
私校工會表示，和春技術學院辦學長期存在爭議，曾涉人頭學生詐領補助款弊案，有諸多勞資爭議及大量資遣教師情形，辦學風評不佳，被教育部命令自110年度停招，今被確認為專輔學校後，確定於明年熄燈退場，成為依退場條例命令停辦首例。
私校工會認為，財務狀況與教學品質是一體兩面，提升教學品質有助於招生及改善財務，但許多私校反其道而行、飲鴆止渴，以犧牲教學品質節省開支，反而加速學校退場。類似明道大學、環球科大掙扎於財務及教學品質困境者恐怕不少，建議私校檢討財務惡化原因，積極改善教育品質，才能拓展生源及財源，若不得已必須精簡人力，也應提出優離優退方案，才能轉化為小而美的大學。
私校工會呼籲各校以退場私校為鑑，認清確保教學品質、正派經營才是唯一生存之道，否則一旦落入專輔，將快速被退場。