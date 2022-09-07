iPhone 14早鳥預約爆單！通訊行狂接千台：這款是缺貨王
蘋果發表會將在稍晚的9/8凌晨於線上發表，搶在開賣前，通訊行在未發表前搶先舉辦預約！根據傑昇通信統計一週的預約狀況來看，目前已經有將近千台的預約量，且4台的機型都相當平均，其中以iPhone 14量多一些，預測最容易缺貨的應該會是iPhone 14 Max。業者預估，等發表會正式公佈新機訊息後，可能會再吸引一波換機潮！
傑昇通信上周率先展開iPhone 14系列的超早鳥預約，到門市登記預購iPhone 14系列新機，免訂金、不收手續費，開賣後取機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價$1,190元），還能抽iPhone 13系列、三星A22、realme X7 Pro等5G手機。預約活動將近一週吸引了將近千人預約，內部人員透露，雖然還沒有正式發表，但是已經有近千台意願單，且四種型號的比例都算平均，但iPhone 14 128GB的量高一些，同時也預測最容易缺貨的應該會是iPhone 14 Max。
如果想要入手iPhone 13，目前全面狂降8折起，降最多的是iPhone 13 Pro Max（256GB）結帳現折5千4；若是要將現有手機轉售來補貼iPhone 14新機，傑昇通信舊換新活動，消費者將欲轉售的手機、手機盒及配件，攜至傑昇通信門市，門市人員依機型機況評估，最高可折2萬元，再協助消費者清除所有內容設定、登出iCloud、iTunes等APP Store、備份檔案等資訊。
此外，地標網通也從即日起～9/15開放超早鳥登記全新旗艦新機，開賣後領機即可享有早鳥禮，保固延長一年，共2 年保固期間。另外加贈Apple獨家Belkin無線充電盤（價值1590元）。另可搭配電信公司的資費購機以及舊換新。
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