8月出口不如預期　財部估第3季起吹冷風、9月恐轉負成長

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億美元皆為歷年同月最高，惟因全球通膨壓力及貨幣政策緊縮使消費力道逐漸趨緩，廠商採購意願偏向保守，加以比較基數墊高，出、進口年增率分別縮小為2%、3.5%。而累計1至8月出口較上年同期增16.2%，進口增20.9%，規模值均創歷年同期新高。
在8月主要貨品出口中，電子零組件年增1成2，礦產品年增9成2為兩大成長引擎，而光學器材續受面板跌價、減產之不利影響，年減35.7%，出口值降至3年半來最低；塑橡膠及其製品、化學品因終端需求萎縮、石化產品行情疲軟，各年減21.8%、17.1%，基本金屬及其製品隨鋼市走弱亦減1成。累計1至8月出口，以礦產品年增96.8%居首，比重逾4成的電子零組件年增24.3%，光學器材則年減23.3%。
就8月主要市場觀察，我國對東協、日本出口分別年增17.6%、16.2%，對歐洲、美國升幅各放緩為2.6%、2.3%，對中國大陸與香港受其需求減弱
與疫情延燒拖累，出口年減9.9%。累計1至8月對五大市場出口規模皆為歷年同期新高，其中對陸港出口比重下降3.7個百分點至38.8%，創近17年同期低點，對東協、美國占比分別為17%、15.5%，各增1個百分點上下。
展望未來，財政部分析，高效能運算、車用電子、資料中心等科技創新應用續受看好，終端產品晶片含量明顯提升，以及國內半導體業者積極擴充先進製程產能，皆可望挹注我國下半年出口動能，惟通膨升溫、新冠疫情反覆、俄烏戰事僵持及美中科技戰等不確定性，持續加深全球景氣下行風險，勢必牽動我國外貿情勢，有待密切關注後續發展。
財政部更進一步指出，主計總處預估台灣出口從今年第4季至明年第4季將呈現中低個位數成長，更下修今年第3季出口值至1292億元，年增率雖還可守住1成，預估有10.4%，但從7、8月實際出口數字反推，9月要達主計總處預估目標出口值得突破3月的435億美元高點，甚至還要往上衝上456億美元才可能達標，因此，以目前看起來可說是機會相當渺茫，因為整體國際經濟前景疑慮有增無減。
不僅如此，財政部表示，最近中國大陸部分地區又有限電及疫情封控再起，美中也掀起新一波晶片大戰，國內出口吹起冷風時間感覺會比主計總處預估的提早1季，今年第3季起出口應會開始呈現中低度成長，甚至預估9月出口值會滑落到400億美元以下，可能在384至400億美元之間，年增率也有很大機率轉負成長，在-3至1之間，這也意味出口長達26個月正成長，即史上第二長周期將畫下句點，第3季將呈現旺季不旺的態勢，這也是繼2015年至今7年後，再次出現這樣的情況。