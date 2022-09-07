許淑華論文「涉抄未發表文章」　綠營告發：早就發表過了

我是廣告 請繼續往下閱讀
許淑華與謝百傑則口徑一致，指當年許淑華擔任南投市長，研究成果亦是許淑華的施政成果，謝百傑主動提供當時尚未發表的報告給許淑華，無所謂抄襲。但日前高雄市議員參選人吳佩蓉公開打臉，指這份「沒有發表過的報告」，早在2008年11月就已投稿、發表在行政院人事行政總處的「研習論壇」期刊，許淑華碩士論文則是在2009年5月發表。
民進黨南投縣議員參選人曾琮愷今（7）日到位於南投市的公務人力發展學院遞交檢舉函，告發許淑華的碩士論文涉侵犯行政院人事行政總處的著作財產權，請該學院人員代為轉交行政總處。
曾琮愷說，兩文經系統比對後有許多相似之處，許淑華涉嫌抄襲謝百傑的研究報告，兩人根本是共犯結構，疑已侵犯行政院人事行政總處著作權與著作財產權。之前曾琮愷已具名向逢甲大學檢舉許淑華，他表示該檢舉函將同時寄送逢甲大學，提供學倫會審查許淑華論文抄襲案更充足的證據，也促請學倫會在資料愈來愈充分的情況下，能加快審定腳步。
曾琮愷強調，政府的期刊文章屬於公共財，但不代表任何民眾包括許淑華在內，可以任意拿來使用、作為謀求個人學位的用途，針對許淑華是否侵犯著作財產權，希望行政院人事行政總處能立案調查，不要讓許淑華樹立「公器私用」的不良典範。