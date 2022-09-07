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許淑華論文「涉抄未發表文章」　綠營告發：早就發表過了

▲許淑華如常跑行程，不回應對手陣營的論文抄襲指控。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.07）
▲許淑華如常跑行程，不回應對手陣營的論文抄襲指控。（圖／翻攝許淑華臉書，2022.09.07）

記者顏幸如／南投報導

2022-09-07 17:42:06

國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文，被指抄襲昔日部屬謝百傑研究報告，兩人口徑一致指係「未發表過的相關資料」，才未註明出處，卻被踢爆早已在行政院人事行政總處的「研習論壇」期刊發表。對手蔡培慧陣營發言人曾琮愷今向人事行政總處告發，指控兩人是共犯結構，許淑華則維持一貫低調態度，表示「母校審查結果出爐前不再回應」。

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國民黨南投縣長參選人許淑華的逢甲大學碩士論文，被指抄襲多人文章，其中包括昔日部屬謝百傑研究報告「公民社會與地方文化產業發展之研究─以南投縣茶藝文化為例」，遭質疑相似度高達71%，涉違反學術倫理、以權勢壓迫下屬。

許淑華與謝百傑則口徑一致，指當年許淑華擔任南投市長，研究成果亦是許淑華的施政成果，謝百傑主動提供當時尚未發表的報告給許淑華，無所謂抄襲。但日前高雄市議員參選人吳佩蓉公開打臉，指這份「沒有發表過的報告」，早在2008年11月就已投稿、發表在行政院人事行政總處的「研習論壇」期刊，許淑華碩士論文則是在2009年5月發表。

▲台中縣議員參選人曾琮愷今告發，許淑華碩論涉侵犯人事行政總處的著作權與著作財產權。（圖／曾琮愷提供，2022.09.07）
▲台中縣議員參選人曾琮愷今告發，許淑華碩論涉侵犯人事行政總處的著作權與著作財產權。（圖／曾琮愷提供，2022.09.07）
民進黨南投縣議員參選人曾琮愷今（7）日到位於南投市的公務人力發展學院遞交檢舉函，告發許淑華的碩士論文涉侵犯行政院人事行政總處的著作財產權，請該學院人員代為轉交行政總處。

曾琮愷說，兩文經系統比對後有許多相似之處，許淑華涉嫌抄襲謝百傑的研究報告，兩人根本是共犯結構，疑已侵犯行政院人事行政總處著作權與著作財產權。之前曾琮愷已具名向逢甲大學檢舉許淑華，他表示該檢舉函將同時寄送逢甲大學，提供學倫會審查許淑華論文抄襲案更充足的證據，也促請學倫會在資料愈來愈充分的情況下，能加快審定腳步。

曾琮愷強調，政府的期刊文章屬於公共財，但不代表任何民眾包括許淑華在內，可以任意拿來使用、作為謀求個人學位的用途，針對許淑華是否侵犯著作財產權，希望行政院人事行政總處能立案調查，不要讓許淑華樹立「公器私用」的不良典範。

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