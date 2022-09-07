▲ 增列 9 人座 Kombi 車型，售價 129.9 萬起，Ford 推新年式 Tourneo Custom 旅行家

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歐洲商務旗艦突破市場格局 搶攻130萬以下商旅車市場真空帶
New Ford Tourneo Custom福特旅行家不僅連續56年蟬聯英國中／輕型商用車銷售第一，更於2015年至2021年連續7年蟬聯歐洲商用車銷售第一。自導入台灣市場以來，福特旅行家同樣受到在地消費者肯定，銷售逐年提升。為提供消費者更多選擇，福特六和突破市場格局，全新在台導入福特旅行家九人座Kombi車型，搶攻市場前所未有的130萬以下入門級距。
九人座Kombi車型車身尺碼為長5,339mm、寬2,030mm、高2,024mm、軸距3,300mm，透過霸氣且充滿設計感的3 Bar盾型黑色水箱護罩和造型銳利的光感應啟閉頭燈，帶來頗具視覺辨識度的歐系視覺氛圍，同時採用單邊右側滑門與專屬腳踏板設計，讓乘客享有兼具安全與便利的上下車體驗。受惠於果嶺式平整化底盤配置，九人座Kombi車型不僅擁有寬敞的車室空間，同時內建前傾、翻摺、拆卸等變化功能的座椅設計，塑造出靈活多元的空間機能。同時，九人座Kombi車型同步對應多項實用設計，包含：皮質包覆、且有四項調整配置的三幅式多功能方向盤、內建SYNC®3娛樂通訊整合系統的4.5吋多媒體螢幕（含藍牙及USB功能）、6具揚聲器喇叭、內含12V插座與USB插槽的駕駛座前方置物空間、中控台上方開放式置物空間和後行李廂防刮保護板等豐富配備。
八人座／九人座尊爵型配備升級不加價 打造同級最完整智駕輔助科技
New Ford Tourneo Custom福特旅行家針對八人座／九人座尊爵型車款升級智慧科技與安全配備，全新配置包含：8吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕，內建SYNC®3 娛樂通訊整合系統（支援Apple CarPlay®與Android Auto™）；其中九人座尊爵型新增導入Ford Co-Pilot360™ Technology全方位智駕領航科技，包含：ACC主動式定速巡航系統、PCA前向碰撞預警系統（附AEB全速域輔助煞停系統）、LDW車道偏移警示系統／LKA車道偏移輔助系統、BLIS®視覺盲點偵測系統（附CTA倒車來車警示系統）和駕駛疲勞警示系統。
此外，New Ford Tourneo Custom福特旅行家全車系皆標配6具SRS安全輔助氣囊、HSA斜坡起步輔助系統、TVC扭力分配控制系統、ESP電子車身動態穩定系統、ALC主動式負載控制系統；九人座尊爵型以上車型更配有SWS側風行車穩定系統、RSCTM車輛防滾系統，帶來全方位的行車主被動安全防護。
優異與高效引擎科技 展現動能與節能的完美平衡
New Ford Tourneo Custom福特旅行家全車系皆搭載受市場好評的2.0LEcoBlue直列四缸渦輪增壓柴油引擎。透過降低引擎本體關鍵部件摩擦係數、提高噴油嘴供油壓力與渦輪進氣優化，依車型不同，分別提供130ps／36.7kg-m以及170ps／39.8kg-m的最大峰值輸出，搭配SelectShiftTM6速手自排變速箱，並在符合國內一級能源效率等級以及嚴謹的歐盟6期排放標準下，展現出動能與節能兼具的輸出表現。
New Ford Tourneo Custom 福特旅行家全車系 正式售價
車型
正式售價
八人座豪華型
166.9萬
八人座尊爵型（接單生產）
146.9萬
九人座尊爵型
146.9萬
九人座 Kombi
129.9萬