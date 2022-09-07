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憂爆第三次世界大戰？馬斯克反悔不買推特　背後原因曝光

▲馬斯克先前高調宣佈收購歸特又反悔，因而掀起法律戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬斯克先前高調宣佈收購歸特又反悔，因而掀起法律戰。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-09-07 17:48:21

全球首富、知名電動車廠特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）先前曾表明要以440億美元（約台幣1.3兆元）收購推特後，過一陣子又反悔，與推特公司展開法律戰。推特律師近來在衡平法院聽證會上曝光馬斯克與銀行人員的簡訊對話，顯示馬斯克延遲收購推特是擔心第三次世界大戰開打，原先稱「假帳號問題」只是「幌子」。

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綜合媒體報導，推特公司6日在德拉瓦衡平法院舉行的聽證會上，公開馬斯克與摩根士丹利銀行人員的簡訊對話，根據推特揭露的文件內容顯示，馬斯克曾向摩根士丹利銀行家格萊姆斯（Michael Grimes）建議推遲推特收案，「我們暫緩幾天吧，蒲亭明天的演說非常重要。」

當時距離馬斯克同意以440億美元收購推特已經過了幾週，約莫是俄羅斯入侵烏克蘭的2個月後，馬斯克稱俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5月9日在俄羅斯戰勝納粹德國77週年上的講話極為重要，甚至還補充，「如果我們正走向第三次世界大戰，收購推特就沒有意義了。」

由於馬斯克最初是以推特平台中假帳號數量問題造成誤導而退出交易，但這封簡訊使推特認為，馬斯克當時已經在尋求所有方法取消交易，放棄收購的動機主要是在股市降溫之際保護自己的財務利益，對假帳號和機器人的憂慮「全是藉口」。

目前馬斯克與推特的法律戰仍在進行，雙方都要求傳喚數十名參與交易的投資人、銀行家等人士，並互相指責對方不配合。

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