俄烏戰爭以來首次！習近平、蒲亭下周烏茲別克將聚首

中國國家主席習近平過去兩年因為新冠肺炎疫情，選擇足不出戶避免出國訪問，直到近期才宣布即將前往關係友好的鄰國哈薩克首度出訪，今（7）俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）也透露，習近平下周將在烏茲別克舉行的「上海合作組織」年度峰會與俄羅斯總統蒲亭會面，這也是打從俄烏戰爭以來兩位領袖首次聚首。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）與《CNN》報導，俄羅斯駐中大使德尼索夫告訴媒體，俄羅斯總統蒲亭（ Vladimir Putin）與中國國家主席習近平即將在上海組織合作峰會期間會晤，「總體來說這次峰會相當有意義，因為這是新冠疫情流行以來的第一次正式峰會」；上海組織合作峰會9月15、16日將在烏茲別克歷史名城撒馬罕（Samarkand）舉行，在不到10天的時間裡，德尼索夫表示雙方密切安排兩名國家領袖的聚首行程與相關準備。值得注意的是，習近平這兩年出席國際會議或重要論壇皆以視訊方式線上參與，就連香港回歸周年也只搭國內高鐵「快閃」避免染疫，但在20大正式舉行之前卻接連傳出即將出訪哈薩克、前往G20高峰會與拜登會面，如今又似乎確定要和蒲亭聚首，外界不僅猜測這是中國即將改變長期堅持「清零」的信號，也認為這是有意為史無前例的連任舖下接續的外交政績道路。另一方面來看，俄羅斯總統蒲亭上次與習近平見面是今年2月初出席北京冬奧會開幕式時，接下來就是蒲亭一意孤行出兵烏克蘭，遭西方世界與領袖們撻伐與抵制，這次會面若真的成行將會是中俄兩國重申雙方「背靠背」戰略夥伴關係的一次會晤；儘管北京一再表示無意向入侵烏克蘭的俄軍提供軍事援助，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）不斷試圖與習近平安排通話仍不得要領，可料見的是中俄元首會面勢必對全球局勢增添新的轉變。 習近平終於肯出國！拜登：若他出席G20「確定會見面」美再次對台軍售！中國喊「立即停止聯繫」 稱將持續備戰中國疫情嚴峻重創運輸業 國鐵集團上半年負債高達6兆川普莊園搜出機密文件 華郵：包括「某國核武」戰備資料