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金鐘57／《華燈》寶寶錯失男配角　吳慷仁自己擠掉自己

▲吳慷仁在《華燈初上》演第三性公關，無緣入圍男配角。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲吳慷仁在《華燈初上》演第三性公關，無緣入圍男配角。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

記者羅凌筠/台北報導

2022-09-07 18:20:28

Netflix《華燈初上》入圍第57屆金鐘獎11項大獎，男女主角、男女配角通通包辦，上演林心如、楊謹華互搶影后的精采局面，飾演第三性公關「寶寶」的吳慷仁報名男配角，被「癡情刑警」章廣辰搶走入圍門票，不過吳慷仁自己以《斯卡羅》也入圍男配角，與李銘順、陳家逵、劉冠廷、薛仕凌共同競爭。

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▲原PO好奇為何才上映沒幾天的《華燈初上3》一次被兩部韓劇擠下，貼文一出，也有網友揭「殘酷真相」，感嘆直呼「沒辦法」。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲右起謝瓊煖、劉品言、林心如、楊謹華入圍金鐘獎。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
入圍男主角的楊祐寧說：「Double的謝謝。」入圍女主角的林心如說：「評審看到我們的努力，給予《華燈》肯定，未來會製作更多更精良的作品帶給大家。」5度搶影后的楊謹華表示：「謝謝金鐘獎評審讓我再次被這樣的溫暖包圍，期待《華燈》收穫滿滿，劇組每一位都是最棒的！」 

▲《華燈初上》聚焦80年代酒店歡場命案。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
▲《華燈初上》楊祐寧（中）入圍男主角、章廣辰（右）入圍男配角。（圖／Netflix、百聿數碼提供）
亡命情侶檔章廣辰入圍男配角，受訪表示：「謝謝《華燈》幕前幕後所有演職人員的幫忙，謝謝金鐘獎和評審們的鼓勵，讓我媽媽很開心，謝謝。」劉品言說：「立即感言就是真的超開心的可以跟《華燈》團隊以及我最愛的光女團一起走紅毯，是大家的力量讓華燈閃閃發亮，謝謝。」

謝瓊煖和劉品言一起競爭女配角，她說：「這次能以《華燈》的阿季入圍，真的很高興很高興！在公布名單的時候大家在『光』的群組一直很嗨，小豪一直在公布誰入圍誰入圍，大家都很開心非常開心！開喝先啦！但是一想到頒獎典禮那天，我心臟就爆炸了啦，緊張死了！太刺激了。」

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