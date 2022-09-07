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員工免代墊用車費 iRent 推企業公務車方案

▲ 員工免代墊用車費 iRent 推企業公務車方案
▲ 員工免代墊用車費 iRent 推企業公務車方案

2GameSome - 有車賞

2022-09-07 18:25:00

共享車潮流吹進企業端！為滿足日漸提升的商務差旅需求，共享汽機車領導品牌 iRent 於宣布推出新世代公務移動解決方案「 iRent 企業公務車方案 (iRent for Business) 」，憑藉 iRent 領先業界的車輛數及遍布全台的租還據點，助力企業員工享受隨時隨地駕乘 iRent 進行公務移動的便利性；此外，透過一站式管理平台，企業端可立即實現數位化差旅管理、大幅簡化行政作業流程，進一步加速業務推展效率。

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iRent 共享汽機車「規模最大、24 小時服務、契合多元場景」滿足全方位企業用車需求

作為共享汽機車領導品牌，iRent不僅擁全台破萬輛汽機車、近2,000個租還據點的「規模經濟」，更可利用24小時自助租車服務滿足企業全天候用車需求，迎合商務移動對於效率及便利性的追求，企業端藉由導入「iRent企業公務車方案」，立即增添便捷且彈性的iRent共享汽機車作為打拼最佳夥伴。

此外，企業亦可根據不同使用情境，包含移動距離、目的性差異，彈性切換iRent共享汽機車的服務模式，如「汽車同站租還」便能滿足日常各類型差旅、商談拜訪；而「汽車路邊租還」能滿足企業臨時、機動性的用車需求；不僅如此，針對市區短距移動、大眾運輸轉乘等用途，企業員工亦可騎乘「iRent電動機車」快速穿梭、串聯公務移動最後一哩路。

一站式數位差旅管理平台  加速企業數位轉型、永續發展

另一方面，導入共享汽車服務，不僅有效提升公務移動的效率，對於企業整體數位競爭力、永續發展亦為一大助益。根據調查，2022年全球數位轉型市場規模達1.8兆美元、較前一年增長超過20%，顯見數位轉型對企業的重要性與日俱增；「iRent企業公務車方案」一站式數位差旅管理平台，不僅能透過月結服務協助企業精準控管每月差旅支出、提升管理效率，企業用車所獲得的回饋時數亦將自動匯入平台，且員工亦不必再代墊差旅費用、免除報帳等行政作業，助力企業夥伴在差旅管理、報支流程方面「無痛轉型」。

為響應全球企業對於ESG的追求，iRent也採用油電複合動力車、一級能源車與電動機車所組成的環保共享汽機車，將低碳移動的願景落實於商務差旅代步；且藉由導入「iRent企業公務車方案」，企業得以清楚盤查每月使用iRent環保汽機車的費用、耗能等數據，以利完善企業能源及資源管理。

面對求快求變的商業戰場，企業須更加著眼於數位化、彈性化的用車方案，現在企業夥伴只需開啟iRent APP，即刻啟動快速移動、靈活布局的未來，企業公務車方案更享有專屬回饋。iRent期待透過新世代公務移動解決方案，成為企業力拚事業的致勝加速器！

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