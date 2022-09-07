▲ Kia 發表 23 年式 Stinger，增配「墨碧綠」新車色

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為滿足世人對The Stinger對駕馭樂趣的不同想像與期望，The Stinger搭載兩具先進動力規格。2.0升缸內直噴渦輪引擎，擁有255ps最大馬力與36kg-m的峰值扭力，其自1,400低轉速至4,000轉的扭力高原曲線，帶來暢快即時的油門與加速反應，在8速手自排的相襯托下，靜止至百公里加速僅需六秒！頂級旗艦The Stinger GT則搭載了3.3升V6雙渦輪缸內直噴引擎，強勁的366ps最大馬力、與傲視同級的52kg-m 強大扭力輸出，讓駕駛更加隨意驅策，1,300~4,500轉持續扭力峰值搭配綿密的8速手自排，讓The Stinger 3.3 GT AWD可以4.9秒輕鬆完成0至100km/h衝刺。
此外，The Stinger更搭載了Smart智慧、ECO節能、Comfort舒適、Sport運動、Sport+運動+共五種行車模式，結合跑車化電子懸吊系統讓駕駛能依照自身的喜好，進一步體驗車輛截然不同的操駕樂趣，而Launch control 起步衝刺功能，在啟動後更可享受豐沛動力與強化的循跡力，盡興享受強悍性能、滿足駕駛對速度的渴望。
Trendy Design 革新設計，完美展現科技豪華座艙
集優雅俐落、前衛美學與濃厚跑格於一身的The Stinger，全新23年式在導入全新車色墨碧綠後，更添The Stinger的迷人風采與鋒芒魅力，更凸顯前瞻車主的個性品味。The Stinger承襲家族最新世代的設計語彙，以Tiger Eye Line LED頭燈組為前視造型完美聚焦，靜中有動的車身曲線，勾勒出充滿力量十足的性能本色，搭配19吋雙色鋁合金輪圈，為全車系營造優雅大器的GT氛圍。全新設計的貫穿式LED刀鋒造型尾燈，不僅打造不容錯認的性感車尾視覺感受，更以充滿自信的旗艦本色，成為成為路上過目難忘的焦點所在。
The Stinger具備形質俱佳的豪華旗艦車艙格局，2.0 GT-line及3.3 GT AWD車型搭載8吋懸浮式觸控螢幕與7吋全整合智慧型數位儀表板，並支援Apple CarPlayTM與Android AutoTM無線連接，搭配頂級音響品牌Harmon®/Kardon®環場音響系統，讓全車乘客沉浸在劇院級的聽覺饗宴中。The Stinger科技化車艙，另搭載了手機無線充電、通風加熱座椅與引擎遙控啟閉系統等貼心配備，展現豪華GT轎跑對車主的尊榮款待。此外，車主還可選配燦黑跑格化內裝套件，以奢華且性能味滿點的Nappa麂皮內裝，搭配賽道氛圍強烈的紅色安全帶與紅色車縫線，彰顯為性能而生的GT精神。
Pioneer Technology 前瞻科技，先進主動安全科技
放心逐風、盡情享受駕駛樂趣的後盾，是堅實的主被動安全科技，The Stinger全車系標配符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統與七具安全輔助氣囊，並搭配BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，幫車主守護盲區死角，更進一步降低事故發生的機率。2.0 GT-line與3.3 GT AWD車型更可以選配BVM盲區顯影輔助系統，搭配7吋數位儀錶的中央螢幕顯示後側盲點影像，更進一步避免盲區的視野死角、提供更完整的主動安全防護。此外，搭配SCC全速域智慧巡航控制系統、LFA全速域進階型車道維持輔助系統、FCA前方主動剎車輔助系統、FCW前方碰撞警示系統、LVDA前車駛離提醒系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、SEW後方來車防撞安全警示系統等安全科技，以無微不至的先進科技守護行車安全，打造頂尖舒適的行車體驗。
「針鋒 ‧ 相對」The Stinger 豪華旗艦轎跑，全新23年式鋒芒登場
融合Performance絕佳操控、Trendy Design革新設計、Pioneer Technology 前瞻科技等三大DNA，The Stinger打造「針鋒 ‧ 相對」的鋒芒魅力，以前瞻思維再掀性能GT浪潮，讓世人見識Kia新世代旗艦車款的獨特美學與精湛工藝。Kia總代理台灣森那美起亞，敬邀您親臨Kia全台各展示中心，體驗新世代豪華旗艦GT轎跑的不凡之姿，與「Movement that Inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。
規格
2.0 EX
2.0 GT-line
3.3 GT
建議售價
155.9萬元
185.9萬元
235.9萬元