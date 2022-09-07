入圍金鐘！網紅草爺玩家鄉南投　蔡培慧帶逛中興新村

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蔡培慧帶領草爺跑的行程包含南投知名小吃攤「擱再來麵店」、朝清宮參香、中興新村、草鞋墩夜市等地。此外，蔡英文也和草爺一行人在朝清宮會面，並替草爺在競選背心上簽名，大咖加持為影片添增看頭。
曾任行政院中部辦公室執行長的蔡培慧，也帶著草爺參觀她促成設立的中興新村青年創業孵化基地，見證南投地方創生軟實力。最後一站行程，南投地頭蛇草爺則帶著蔡培慧到當地知名的草鞋墩夜市拜票，發送競選小物給鄉親。
以「夾娃娃取物機」頻道起家的草爺，也親自傳授秘訣給第一次「夾娃娃」的蔡培慧。在嘗試多次後，蔡培慧在草爺的指導下，最後成功夾到一隻小熊玩偶。歷經10小時的拍攝行程後，草爺一行人感嘆實際跑完一天選舉後，才發現候選人的辛苦，無法早起的草爺，當場宣布放棄參選念頭。
民進黨網路社群中心主任范綱皓受訪表示，草爺是南投在地的知名YouTuber，希望能藉由此次合作，用輕鬆幽默的方式，將蔡培慧專業、親切的一面，呈現給南投的朋友們。
范也說，蔡培慧是南投在地的農家子弟，深耕地方多年，對於南投發展充滿願景，懇請南投的朋友，在年底的選戰，投給蔡培慧一票，用「女力專業」翻轉南投。
范綱皓表示，民進黨在這次選戰中會持續用不同的管道和選民溝通，並透過不同的社群類型的合作與宣傳，爭取選民認同。例如先前邀請高雄親子KOL「林叨囡仔」和蔡英文、高雄市長陳其邁同框宣傳育兒津貼；宜蘭縣長參選人江聰淵則現身藝人阿翔所領軍的美食YouTube頻道「鬧著玩娛樂」，透過品嚐在地美食，帶出他是「幾米公園」的推手。范綱皓補充，接下來民進黨還會針對不同族群做一系列社群宣傳計畫。