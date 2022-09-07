永和人倫悲劇！大哥狠殺肢解么弟 地院裁定羈押未禁見
新北市永和73歲梁姓男子，狠心殺害同住的54歲胞弟，事後竟將其分屍「頭、手腳」丟垃圾車，警方6日於台北市逮補梁男移送偵辦，新北地檢署檢方訊後認為梁姓大哥有逃亡與滅證之虞，向法院聲請羈押，新北地方法院今（7）日稍早，宣布梁男「有逃亡、滅證之虞」，裁定羈押未禁見。
據了解，梁姓大哥和死者在8月31日爆發爭吵，抱怨死者借了4、5萬元都沒還，梁姓大哥氣不過，於9月1日凌晨3時許，趁弟弟熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命。之後陸續進行分屍，將頭顱割下、丟進垃圾車中。9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車棄屍。且梁姓大哥4日傍晚還特意前往生活百貨購買新菜刀，以利後續肢解工作，之後東窗事發才匆忙逃走。
梁男落網後聲稱是弟弟「欺負」他，辯稱「活人比死人更可怕」，控訴死者借錢不還。警方依殺人、毀損屍體等罪嫌將梁姓大哥移送新北地檢署，檢方複訊後認為犯罪嫌疑重大，且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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