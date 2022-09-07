永和駭人分屍案！狠心哥伴屍4日　買8罐芳香劑蓋「屍臭」

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據了解，梁姓大哥和死者長期有嫌隙，時常因金錢而起衝突，還一度鬧上法院，死者還曾在2020年、2021年對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪，兩人疑似在8月31日爆發爭吵，大哥抱怨死者借了4、5萬元都沒還，遂在9月1日凌晨3時許，趁對方熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命，接著清晨6時許，將死者的頭顱割下、丟進垃圾車中；9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車，事後大哥又特意前往生活百貨購買新菜刀，以利後續肢解工作，平時則搭公車閒晃散心，絲毫不見悔意。
警方初步調查，認為梁男為預謀犯案，落網後也稱是弟弟借錢不還「欺負」他，伴屍多日還辯稱「活人比死人更可怕」，甚至還買了8罐芳香劑來掩蓋屍臭味。新北地檢署訊後認為，梁姓大哥有逃亡與滅證之虞，向法院聲請羈押，新北地院裁定收押未禁見。（編輯：林莞茜）
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