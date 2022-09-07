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永和駭人分屍案！狠心哥伴屍4日　買8罐芳香劑蓋「屍臭」

▲永和狠心哥殺害、肢解胞弟，與屍同住逾4日，竟買8罐芳香劑蓋屍臭，圖為家屬相驗。（圖／民眾提供）
▲永和狠心哥殺害、肢解胞弟，與屍同住逾4日，竟買8罐芳香劑蓋屍臭，圖為家屬相驗。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-07 19:51:20

新北市中和73歲梁姓男子，狠心殺害同住的54歲胞弟，事後竟將其分屍「頭、手腳」丟垃圾車，警方6日在台北市逮補兇嫌梁男，梁男到案直接承認犯案，聲稱是弟弟「欺負」他、借錢不還，並稱是因積怨已久才會下手，被問及伴屍多日怎會敢分屍，他竟回「活人比死人更可怕」，濃厚的屍臭味，是透過8罐芳香劑來蓋過。

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全案起於遭殺害的梁姓男子，與社區大學同學有約，但卻無故放鳥對方，且失蹤無法聯繫，同學擔憂他遭遇不測，因此在5日前往警局報案，警方受理後，來到梁男住所，卻在1樓就聞到濃厚的屍臭味，開門驚見梁男竟遭殺害肢解，只剩軀幹與左腳，頭顱、雙手和右腳都不見蹤影。

▲新北市永和分屍命案。（圖／民眾提供）
▲新北市永和5日傳出分屍命案。（圖／民眾提供）
據了解，梁姓大哥和死者長期有嫌隙，時常因金錢而起衝突，還一度鬧上法院，死者還曾在2020年、2021年對大哥提告恐嚇、妨害自由及毀損等罪，兩人疑似在8月31日爆發爭吵，大哥抱怨死者借了4、5萬元都沒還，遂在9月1日凌晨3時許，趁對方熟睡之際，持水果刀刺向他心臟，一刀斃命，接著清晨6時許，將死者的頭顱割下、丟進垃圾車中；9月2日上午6時許，再將死者的雙手、右腳砍下，晚間7時再將手腳丟進垃圾車，事後大哥又特意前往生活百貨購買新菜刀，以利後續肢解工作，平時則搭公車閒晃散心，絲毫不見悔意。

▲監視器畫面顯示，2日中午時分，梁嫌手持2袋裝著弟弟殘肢的大袋子走在路上，隨後將其丟進垃圾車便返家。（圖／翻攝畫面）
▲監視器畫面顯示，2日中午時分，梁嫌手持2袋裝著弟弟殘肢的大袋子走在路上，隨後將其丟進垃圾車便返家。（圖／翻攝畫面）

警方初步調查，認為梁男為預謀犯案，落網後也稱是弟弟借錢不還「欺負」他，伴屍多日還辯稱「活人比死人更可怕」，甚至還買了8罐芳香劑來掩蓋屍臭味。新北地檢署訊後認為，梁姓大哥有逃亡與滅證之虞，向法院聲請羈押，新北地院裁定收押未禁見。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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