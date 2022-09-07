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偷窺片風波　陳時中聲量居冠、好感度吊車尾

▲《網路溫度計》公布輿論分析結果，顯示陳時中因偷窺片疑雲好感度吊車尾。（圖／記者林調遜攝）
▲《網路溫度計》公布輿論分析結果，顯示陳時中因偷窺片疑雲好感度吊車尾。（圖／記者林調遜攝）

政經中心／台北報導

2022-09-07 19:42:33

年底九合一大選倒數80天，《網路溫度計》今（7）日公布台北市長選戰輿情分析，結果顯示三腳督中民進黨參選人陳時中聲量走高，黃珊珊與蔣萬安聲量持平，陳拋出公廁政見讓聲量飆高，政見宣傳片也飆破10萬，但負面討論度激增，網友聚焦「偷窺、性騷擾」相關議題，讓陳好感度也是3人最低，有學者認為偷窺橋段代表陳時中無知，擔任衛長卻沒有敏感度，重傷個人形象。

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根據 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統（8月29日至9月4日）統計，台北市三腳督選戰中，近一周聲量趨勢，陳時中聲量走高，黃珊珊和蔣萬安聲量大致持平，陳時中聲量最高點出現在9月3日，共10萬2855筆。當天陳時中公布政見宣傳片「公廁3寶」，提出未來公廁除了配備衛生紙，擬將台北市政府管理的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙，讓陳時中當日聲量飆高。

此外陳時中聲量第二高點出現在9月4日，共9萬4175筆聲量。陳時中因為政見宣傳片「廁所偷窺」橋段挨轟涉及性騷擾；黃珊珊網路聲量最高點出現於8月29日，共1萬4716筆聲量。當天蔣萬安喊社宅降租遭黃珊珊批評「說發錢降租最簡單」，這些事都引起不少網友討論。

至於蔣萬安聲量最高點出現在8月31日，共1萬0605筆。蔣萬安當天在大安區成立後援會，以行動鞏固藍營票倉，但由於黃珊珊的前副市長身分，與多位藍營里長有交情，讓蔣萬安擔憂藍白分票綠得利 ，因此他在致詞時特別喊話，希望大家當他的分身幫忙拉票，強調唯有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，要記取教訓。

而陳時中雖聲量最高，但好感度卻是吊車尾，好感度比值僅0.4，主因為公廁偷窺宣傳片惹出爭議，讓其負面聲量激增，導致好感度明顯被拉低，黃珊珊好感度居中，好感度比值0.49，而蔣萬安好感度最高，達到0.54。

根據輿情分析，近期引發極大話題的陳時中，在近三日的網路熱門關鍵字中，同時也能觀察出網友討論陳時中所聚焦的方向，除了「公廁、探頭、偷窺、性騷擾」字詞入榜之外，「批評、政見、道歉」等也皆包含在內。影片雖掀起網路討論聲量熱度，同時也讓負面討論度激增。

對此婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，偷窺的畫面讓蠻多女性感到不舒服，因為有些女性有類似經驗，希望往後政治人物的宣傳片有更全面觀點；台大政治系副教授彭錦鵬認為，偷窺橋段的出現代表陳時中很無知，當過衛福部長應該了解公廁偷窺涉及性騷擾，卻沒有相關敏感度，影片嚴重傷害其的個人形象。

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