偷窺片風波　陳時中聲量居冠、好感度吊車尾

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此外陳時中聲量第二高點出現在9月4日，共9萬4175筆聲量。陳時中因為政見宣傳片「廁所偷窺」橋段挨轟涉及性騷擾；黃珊珊網路聲量最高點出現於8月29日，共1萬4716筆聲量。當天蔣萬安喊社宅降租遭黃珊珊批評「說發錢降租最簡單」，這些事都引起不少網友討論。
至於蔣萬安聲量最高點出現在8月31日，共1萬0605筆。蔣萬安當天在大安區成立後援會，以行動鞏固藍營票倉，但由於黃珊珊的前副市長身分，與多位藍營里長有交情，讓蔣萬安擔憂藍白分票綠得利 ，因此他在致詞時特別喊話，希望大家當他的分身幫忙拉票，強調唯有團結才能勝利，一旦分裂就會失敗，要記取教訓。
而陳時中雖聲量最高，但好感度卻是吊車尾，好感度比值僅0.4，主因為公廁偷窺宣傳片惹出爭議，讓其負面聲量激增，導致好感度明顯被拉低，黃珊珊好感度居中，好感度比值0.49，而蔣萬安好感度最高，達到0.54。
根據輿情分析，近期引發極大話題的陳時中，在近三日的網路熱門關鍵字中，同時也能觀察出網友討論陳時中所聚焦的方向，除了「公廁、探頭、偷窺、性騷擾」字詞入榜之外，「批評、政見、道歉」等也皆包含在內。影片雖掀起網路討論聲量熱度，同時也讓負面討論度激增。
對此婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，偷窺的畫面讓蠻多女性感到不舒服，因為有些女性有類似經驗，希望往後政治人物的宣傳片有更全面觀點；台大政治系副教授彭錦鵬認為，偷窺橋段的出現代表陳時中很無知，當過衛福部長應該了解公廁偷窺涉及性騷擾，卻沒有相關敏感度，影片嚴重傷害其的個人形象。