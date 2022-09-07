金鐘57／曾國城曝《型男》入圍具意義 感慨10年等待值得
2022年「第57屆金鐘獎」把獎項分為「電視節目類」、「電視戲劇類」，頒獎典禮分別於10/21、10/22登場，今（7）日公布入圍名單，其中去年拿下益智及實境節目主持人獎的「金鐘獎」常客曾國城，今年雙料入圍，以《型男大主廚》入圍綜藝節目主持人獎，也以《全明星攻略》入圍益智及實境節目主持人獎，該節目還角逐益智及實境節目獎。
曾國城稍早接受訪問時，坦言《型男大主廚》這次能入圍別具意義，除了代表入圍標準改變之外，評審也給了在螢光幕前，用心下廚的廚師們肯定，被問到這次金鐘的勁敵，認為由吳宗憲主持的《綜藝大熱門》勝算滿大，也非常具代表性。曾國城也感慨：「10年的等待既漫長又值得，其實入圍並不太意外，因為整個團隊製作節目的認真投入，讓看熱鬧的、看門道的人各取所需、各自滿足，成為每天吃飯配電視最好的選擇，我們已經把這件事情當作自己的使命，謝謝支持的觀眾，謝謝肯定的評審。」
《型男大主廚》也是卓文萱當歌手後，第一個錄的節目：「到現在可以擔任主持人，從來沒想過會入圍金鐘主持人獎，可以在自己喜歡的節目，以主持人身分入圍，真的很開心。」廚師詹姆士則說：「這個節目已經16年邁向17年，觀眾也不陌生。在這個節目裡面，我們一直做的就是分享。」吳秉承坦言出乎意料，「我從廚師踏入到演藝圈裡面，在這個節目其實滿久的，看著這麼多年金鐘獎，一直在想哪一天我們能入圍，沒想到我們終於入圍了！」
至於已經入圍4次金鐘獎的《全民星攻略》，今年也雙料入圍，曾國城說：「從節目剛推出就入圍，然後得獎，改變節目型態之後再入圍，充分的印證了『百尺竿頭，更進一步』的道理，太爽了！」