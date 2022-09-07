台中狼師案市府維持原懲處　律師提醒仍有翻案可能

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教育局晚間發出新聞稿表示，將持續對黃師待過的學校進行調查，找出其他潛在受害者，截至今午已發出2045份調查信。另有狼師檢舉專線和信箱，呼籲有類似經歷的受害者勇敢站出來，教育局一定追究到底。
新聞稿強調，性平會積極調查25年前的案子，調查小組至少5次約談相關人員，經4個月左右、在法定期限完成並做出懲處，速度不比其他縣市慢。此案教育局「4箭齊發」，除了性平會懲處，教育局在調查期間主動向檢方告發，黃師還要面對司法追究刑責；台南市政府調查的一件退休教師的性平案，在今年3月份調查中同樣也移送檢方偵辦。
律師余昇峯表示，該懲處結果並非最終局，當事人仍可依《性平法》規定，以書面具明理由向學校或主管機關申復，接下來還有依《教師法》再申訴（訴願管道），以及提起撤銷行政處分之訴訟等救濟方式。若性平會在認定過程有不完備之處，要翻案並非難事。
人本教育基金會認為今日的結果並不意外，因為「性平教育委員會不可能違背市府對外宣布的決議」。但解聘結果不能掩飾違法過程，「台中市政府從事件發生到現在，從沒站在受害者立場說過任何話，所做所為都讓受害者A生、學姊甚至A生父親必須不斷站出來發聲，真的很讓人又生氣、又難過」。
人本稍早在臉書發佈A小姐公開信，指4月提出申訴之初，自己對教育局是信任的，希望安靜地在體制內完成申訴與調查程序，但7月起狼師不斷打電話威脅自己父親，她再次寫信向承辦人請求協助，承辦人僅回電告知長官已去電行為人嚴正警告，「至此我已無法相信教育局能保護申訴人，才於8月初聯繫人本請求協助」。
對於教育局長楊振昇日前指A小姐曾寫信感謝教育局，她說：「基於對自身安全的擔憂、以及對教育局的失望，我不可能在此情勢之下，主動傳送感謝的信件或訊息，教育局毋須將之前郵件往返末尾禮貌性的致謝，拿來放大、模糊焦點。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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