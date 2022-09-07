勇於承擔2024？林佳龍：侯「雙跤踏雙船」、不要浪費選票
尋求連任的新北市長侯友宜，在媒體專訪時對於「勇於承擔責任、樂於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」這樣的語氣，引發外界猜測將要扛下重擔參選2024總統。對此對手民進黨新北市長候選人林佳龍今（7）日出席兩場活動都被問到相同話題，林佳龍強調現在是在競選2022新北市長，現任的市長卻志在2024總統，就是「吃碗內看碗外」、「雙跤踏雙船」，侯友宜既然已經講出心裡話，他無心於市政，不應該再參選新北市長，就算他要參選，市民也會做出明智的投票選擇，呼籲選民不要浪費選票。
林佳龍上午前往樹林圳福市民活動中心參與長者共餐活動，受訪時指出，侯友宜發言已經很清楚「他會參選2024總統」，但參選就是一種契約，既然侯市長已經講出心裡的話、無心市政，就不要欺騙新北市民，強調政治人物必須誠實面對民意，期待新北市民給自己四年時間，投給願意做好四年的林佳龍。
林佳龍下午出席由建築師、會計師、律師、醫師、中醫師及牙醫師組成的六師後援會成立大會，會後媒體仍緊咬著這話題追問，林佳龍表示，對於侯友宜接受媒體專訪表示願意承擔2024，感到驚訝也很難過，因為不到三個月就要投票，可是侯友宜卻講出這樣的話，讓人感覺太過政治的算計，事實上也是太貪心，想利用新北市長選舉去做墊腳石，來參選2024總統，喊話侯友宜如果有志於更大的職務，那就不應該參選新北市長，這是民主政治最簡單的道理。
林佳龍最後強調，侯友宜「做這山望那山」，暴露了自己心裡的想法，而且是報紙頭版，白紙黑字提到會「勇於承擔，接受挑戰，全力以赴」，事後侯友宜又想要圓說現在還是要好好做事，先把新北市長選上，但現在距離總統大選只剩一年多的時間，侯友宜現在就是利用新北市長的選舉以及權位和資源，作為踏腳石，其實對於國民黨有志參選的人，也是一場不公平的競爭。