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大魯閣新時代7週年慶搶先開跑 身分證含「7」享優惠

▲大魯閣新時代7週年慶今日開跑，全館買千送百滿滿回饋外，特別企劃系列「7」年限定活動，包括身分證含「7」可享優惠。（圖／業者提供）
▲大魯閣新時代7週年慶今日開跑，全館買千送百滿滿回饋外，特別企劃系列「7」年限定活動，包括身分證含「7」可享優惠。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-09-07 20:05:53

搶攻中秋三天連假商機，台中市大魯閣新時代歡慶7週年行銷活動，搶先於今日開跑。除了全館滿仟送佰回饋滿滿，會員滿額最高加送7,600元外，最高回饋達15％。同時獨家推出會員點數扣7點，可兌換威秀影城電影票，以及身分證號碼含「7」，可享7大娛樂場館入場優惠，還有機會抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等豐富大獎，好康送不完。

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大魯閣新時代今日起至10月11日展開7週年慶活動，此次強力回饋新時代會員，化妝品消費滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元外，化妝品單筆每滿4,500元即可加送100元，單筆滿15,000元加送「威秀影城」電影票2張、單筆滿50,000元再加送1,000元商品券，回饋總價值高達7,600元，15%超高回饋，誠意十足！

▲大魯閣新時代7週年慶活動今日開跑，為刺激買氣，各種優惠不手軟，最高回饋達15%。（圖／業者提供）
▲大魯閣新時代7週年慶活動今日開跑，為刺激買氣，各種優惠不手軟，最高回饋達15%。（圖／業者提供）
週年慶期間特別推出許多「7週年限定」活動，包含商場會員消費滿3,000元，即可使用7點會員點數兌換威秀影城電影票1張，或是出示號碼中含有「7」的身分證件，即可享有7大娛樂場館折扣，包含大魯閣保齡球館最便宜可享77元成為會員(原價300元)。

週年慶平日時段，憑餐飲滿77元發票，可以參加幸運轉盤遊戲，通通有獎，有機會抽中500元遊樂代幣，滿額499元還可再抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等療癒之旅(價值11,000元)，超過40家的美食品牌等您來發掘，歡迎吃貨們一起來吃爆新時代，嚐美食、拿大獎！


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