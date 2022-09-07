iPhone14生產線南移印度 紐時：蘋果對中依賴實則加劇
蘋果公司最受矚目的iPhone 14將於今（7）晚新品發表會亮相，先前美國蘋果公司高調喊出印度廠加入生產iPhone 14，被視為是蘋果生產線多元化、有意將重新南向的重要里程碑，但根據《紐約時報》報導，如今蘋果不再只依賴中國的低薪組裝工人，也越來越依賴中國的高薪員工，儘管力求轉移產地至印度，但想擺脫對中國的依賴卻沒有這麼簡單。
面對新冠疫情中國採取嚴厲的清零隔絕政策，工廠生產出現嚴重斷軌，蘋果公司有意將製造基地邁向多元化，將部份業務南向轉移至印度、越南。不過《紐約時報》報導中提到，有四名熟悉蘋果新業務的人士及分析師透露，過去10年來中國技術的進步與中國工程師在iPhone研發中的參與度愈來愈高，「iPhone早已經變成中美兩國共同創造的產品」，蘋果公司想要擺脫依賴中國卻碰上困境，因為供應鏈實際上被中國牢牢掌握在手中。
報導指出，許多中國企業在印度營運發揮關鍵作用，印度工人與工廠必須靠中國廠商才能營運，例如位於印度金奈廠區的台灣鴻海旗下富士康公司，就在中國供應商領益智造等公司的協助下，帶領印度工人開始進行產品組裝，另一名消息來源也稱中國企業比亞迪也在當地設立處理顯示螢幕玻璃切割業務的工廠。
此外，中國嚴格的防疫規定也大幅影響美國工程師入境意願。由於外國人必須花至少兩週以上時間隔離，就算蘋果公司出每日1000美元的重金補貼，徵求國內願赴中國出差的工程師，但不確定因素太多仍造成美國工程師普遍缺乏意願，這就導致蘋果只能授權在深圳、上海招募更多中國工程師來負責關鍵設計工作，同時也鼓勵這些亞洲同事主持過去矽谷同事們主持的會議，此外在挑選iPhone零件供應商的工作上，蘋果也愈來愈仰賴中國當地員工來完成這項業務。