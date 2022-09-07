金鐘57／吳宗憲連謝2次 KID重點放下週「小鬼也有入圍」
2022年「第57屆金鐘獎」把獎項分為「電視節目類」、「電視戲劇類」，頒獎典禮分別於10/21、10/22登場，今（7）日公布入圍名單，綜藝天王吳宗憲以《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》分別入圍綜藝節目主持人獎，以及益智及實境節目主持人獎，而KID也感性地說：「小鬼一樣有跟我們一起入圍。」
吳宗憲連喊2次感謝，認為努力做好節目服務觀眾而已，入圍就是一個肯定，可以得獎那就更開心，而與他一同主持《綜藝大熱門》的陳漢典則說：「非常謝謝評審有注意到我們，謝謝憲哥、Lulu、還有大熱門，我們一起工作了9年，更要謝謝大家的收看，能夠入圍真的很開心，因為已經拿到參加金鐘獎頒獎典禮的入場券了，其他話有機會上台再說，目標紅毯第一帥，有沒有得奬平常心，隨緣啦！」
而Lulu這次除了《綜藝大熱門》之外，與黃子佼的《婚禮歌手》也入圍綜藝節目獎，2人也將角逐綜藝節目主持人獎，她興奮地說：「每年入圍都在台下望著台上，當然很希望今年可以上台看看不一樣的風景，謝謝2個節目的製作單位、也謝謝2個節目的搭擋。」
與吳宗憲一同入圍的KID，也透過在影片分享感言：「雖然已經受肯定多次，但依然期待著能再拿下金鐘，而目的依舊是可以『3個人』一起拿下，畢竟重點還是放在下週，因為下週就是小鬼（黃鴻升）離開我們2年的日子，這2年當中，行前錄影通知都還是有他，對我而言，小鬼這次一樣有入圍，老實說去年沒有得，有難過一陣子，但今年就再次燃起希望。」