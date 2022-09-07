陳時中「政二代」團隊遭抹黑 卓榮泰憶共事過往表心疼
近來台北市長選戰越趨激烈，藍營猛攻民進黨參選人陳時中競選團隊充斥「政二代」。民進黨前主席卓榮泰今（7）日晚間表示，這些藍營口中的「政二代」都從基層學習、成長、累積經驗到能獨當一面，當民進黨提名的參選人有需要，她們也願意投入第一線，究竟為何要被對手批評？卓也說，她們只是比較默默的一群，但其實跟林飛帆、李問等人一樣，都是努力付出的一群人。
卓榮泰說，2017年他回民進黨中央黨部任副秘書長時，內政部長徐國勇的女兒早就在新聞部擔任黨工；法務部次長蔡碧仲的女兒也早就在秘書處工作一段時間；更遑論總統府資政姚嘉文的女兒，在高雄市政府擔任社會局長的前後皆投身社福機構，服務弱勢團體，深受敬重。
卓榮泰說，她們都是從基層學習、成長、累積經驗到能獨當一面；當黨提名的參選人有需要、黨有任務，她們都願意進入辛苦選戰的第一線，面對選戰的洗禮，她們有什麼錯？為何要受到對手陣營的點名批判？
卓榮泰表示，如果台灣年輕一代的青年都有這種精神、都是這樣學習，台灣社會不是應該伸出雙手擁抱她們？欣賞她們？寄望她們嗎？
卓榮泰表示，在他的心裡，她們和許許多多長年在基層工作的青年朋友都是跟民進黨副秘書長林飛帆、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農、民進黨連江縣長參選人李問一樣認真、一樣付出，只不過她們是比較沒有群眾掌聲的一群默默工作者而已。