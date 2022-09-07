金鐘57／朱軒洋超車周渝民入圍影帝 無預警息影近況曝光
23歲朱軒洋飾演《逆局》的熱血刑警，擊敗同劇的影帝前輩周渝民（仔仔），入圍第57屆金鐘獎最佳男主角，將與楊祐寧、温昇豪、郭子乾、陳亞蘭、查馬克法拉屋樂角逐獎項，不過朱軒洋7月就傳退出演藝圈，竟在息影後入圍影帝，對此他受訪表示：「很開心，也謝謝大家的祝福跟關心，謝謝拍攝過程中仔哥跟其他夥伴們給我的幫助，也恭喜導演、銘順哥、草爺跟所有入圍的同仁。」
朱軒洋打籃球造成十字韌帶斷裂，5月他都在養傷，當時就缺席話題作品《村裡來了個暴走女外科》的宣傳活動，等到7月更冒出引退震撼彈，經紀公司以「理念不合」為由和他解約，據《鏡週刊》報導，朱軒洋難以適應當公眾人物的壓力，淡出螢光幕後待在老家台中，遠離五光十色的台北演藝圈，與前東家解約後也沒有簽新的經紀約，會不會出席金鐘獎成為未知數。
《逆局》入圍第57屆金鐘獎8項大獎，包括戲劇節目獎、戲劇節目導演獎、戲劇節目編劇獎、朱軒洋入圍戲劇節目男主角獎、李銘順入圍戲劇節目男配角獎、草爺（江治緯）入圍戲劇節目最具潛力新人獎、戲劇類節目剪輯獎、戲劇類節目美術設計獎。李銘順人在印尼工作，跨海表示：「每次大小獎項公布我都在高爾夫球場，真的不知道今天公布金鐘入圍名單，接到經紀人電話通知時，我正在打高爾夫球，真的是太開心了。」他直喊：「今年的影視作品都很強，當然各作品的演員們也都演技超棒，本次有機會入圍已經超級開心，另外聽到同劇演員朱軒洋以《逆局》入圍男主角，太替他高興了。」
劇中飾演警隊隊員「石頭」的草爺原為知名YouTuber，首度跨界挑戰戲劇演出就先聲奪人，以《逆局》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，他透露接獲提名當下腦筋一片空白，直呼：「很爽，很開心被肯定，希望未來能為戲劇圈貢獻更多心力，歡迎找我演戲，什麼角色我都願意。」