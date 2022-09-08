柚子能解「情緒緊繃、睡眠障礙」　醫：這些人避免吃

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鄭伊倫也提到，柚子內高含量的鈣、磷，可以強健骨骼、預防骨質疏鬆，且有穩定神經，幫助睡眠的效果，因此除了內服，還可以外用，例如容易情緒緊繃、睡眠障礙、或是經前不適症狀明顯的族群，也可以試試以柚子皮泡澡或足浴，透過柚皮疏肝理氣，在舒緩疲勞緊繃、胸悶喘咳、腹悶脹氣上都有不錯的效果，做法簡單，在家即可DIY。
若民眾想用柚子皮泡浴或足浴步，鄭伊倫分享，先將柚子剝食後，柚皮清洗乾淨風乾，取一鍋水煮沸後，置入風乾柚皮泡軟，或先置入柚子皮加蓋後再煮沸，最後兌入適量溫水調成舒適的溫度，即可泡澡或足浴。
鄭伊倫也提醒，柚子含有高鉀以及容易與多種藥物產生交互作用的「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，因此在食用方面要留意，對於慢性腎病限鉀的病人，以及有使用降血壓藥、降血脂藥、心律不整、抗凝血劑等心血管疾病用藥，或使用免疫抑制劑、鎮靜、抗癲癇、抗憂鬱的身心科相關用藥的病人，都應避免食用，以免出現影響藥物效果或其他反應。
另由於酸性的柚子容易刺激胃酸分泌，鄭伊倫呼籲，胃食道逆流與有慢性胃的人要酌量食用，且柚子在中醫是屬於寒性食物，如果本身為虛寒怕冷、經期腹冷、食冰腹痛或是容易腹瀉的女性，建議不宜多吃，每一次食用份量的大小要控制在3至4瓣柚子內，並配合薑茶或黑糖薑飲用，如此可以滿足享用柚子樂趣，也能緩解寒性，避免身體不適。