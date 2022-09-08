大腸癌年輕化！地雷行為竟是「它」 醫教健康烤肉2秘訣
根據108年的資料顯示，大腸癌發生人數為17,302人，平均每天有47人罹患大腸癌，藝人余苑綺也不幸在39歲因大腸癌病逝，引發國人對於大腸癌年輕化之關注，根據肝膽腸胃科詹宜學醫師看診經驗，發現多數年輕患者都會攝取過量含糖手搖飲料。他也建議若是中秋節想要應景烤肉，可以先將肉燙至半熟，以及用天然辛香料取代醬油醃製食材。
大腸癌年輕化的因素可分為先天因素與後天因素，先天包含家族遺傳史、基因等，而後天因素，常見的有飲食習慣、久坐、肥胖、代謝症候群等，醫師詹宜學根據看診經驗發現，有不少年輕的大腸癌患者，都會過量攝取含糖手搖飲料，對於肝臟跟大腸造成負擔，增加罹患大腸癌的風險。
除了詹宜學建議以水代替含糖飲料外，還要多攝取膳食纖維、少吃紅肉（豬、羊、牛）、少燒烤。但若是中秋節仍是想要應景吃烤肉，除了常見的去焦黑、避開加工品、少奶油等，也可先將肉燙至半熟，減少在炭火上燒烤的時間，還可降低烤焦機率；以及用天然香料醃漬肉品，在燒烤時就不會為了增添風味而猛刷烤肉醬。
至於坊間流傳吃生菜會增加大腸癌的風險，詹醫師直言，確實過量的生食恐讓細菌留在腸道，若是慢性發炎就容易造成DNA突變，但也不需要太過於恐慌，擔心大部分的美食都不能吃下肚，最重要的還是要具有正確飲食觀念、適量攝取，並且保持心情愉悅。
那麼民眾又該如何及早預防大腸癌？最普遍的說法有補充益生菌、優格等，詹醫師對此回應，益生菌、優格確實能減少腸道不好的細菌，加上能避免便秘增加排便，自然對降低大腸癌風險有一定的幫助，但要記得選擇優格時以無糖為原則，以免在不知不覺吃下更多糖份，反而得不償失。