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Apple Watch Ultra登場12大新功能　售25900元台9/23首賣

▲蘋果最強智慧錶Apple Watch Ultra登場，載入耐刮錶面，續航力可長達60小時，售價25900元，台灣將於9/23跟著全球同步首賣。（圖／官方提供）
▲蘋果最強智慧錶Apple Watch Ultra登場，載入耐刮錶面，續航力可長達60小時，售價25900元，台灣將於9/23跟著全球同步首賣。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-08 03:02:59

蘋果於台灣時間今(8)日凌晨舉辦線上發表會，除了iPhone 14系列之外，Apple Watch 有多款產品推出，包含Apple Watch 8、第二代Apple Watch SE，兩款改變不大，但最受矚目的為全新產品線的「Apple Watch Ultra」，將觸角探向高強度運動族群，延續之前的健康偵測、安全和導航功能，還加入了10大全新功能，讓價格飆到25,900元，台灣列為首賣地區9/23開賣。

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1最大螢幕

採用航太級鈦金屬製造，錶殼向上完整包覆平整藍寶石水晶玻璃錶面，保護亮度最高可達 2,000 尼特的 Retina 顯示器，比其他 Apple Watch 顯示器亮了 2 倍。

2全新橘色按鈕

可自訂的「動作」按鈕可自訂體能訓練、指南針航點和回溯等功能，這個按鈕也可用來標記區段，補足了全新的「運動場」跑步體驗，同時提供賽道跑者的最終配速和距離預估值。

3內建三個麥克風

三個麥克風能顯著提升語音通話音質，適應性波束成形演算法使用麥克風捕捉語音，同時降低環境背景聲音，在強風環境中，運用機器學習降低風噪演算法。

4最長續航

一般使用情況下最高可達 36 小時，針對多日的背包程，透過使用低耗電模式」，加上會降低 GPS 和心率等資訊的讀取頻率的低耗電設定，電池續航力可延長至最高 60 小時。

5全新錶帶

超薄的越野錶環錶帶、高山錶環採用單一連續紡織製程的雙層整合、海洋錶帶專為極限水上運動和休閒潛水活動設計等全新錶帶。

6雙頻 GPS

Apple Watch 系列第一款同時整合 L1 與 L5 GPS 的精準雙頻 GPS 的產品，可提高訓練和競賽最精準的距離、配速及路線資料。

7回溯功能

使用 GPS 資料來建立使用者曾到訪的路徑，如果使用者迷路或迷失方向，並需要協助重溯足跡。

8 兩模式警笛

萬一使用者迷路或受傷，可使用為緊急情況設計的 86 分貝警笛，以兩種不同的聲音模式輪替，可重複播放達數小時，第一個聲音模式代表遇難，第二個則是模仿普世的 SOS 模式。

9耐高溫酷寒

腕上作業溫度的設計可以協助使用者探索最極端的偏僻地點，從 -20º (-4° F) 的急凍高山到 55º C (131° F) 的酷熱沙漠。通過軍用裝備及堅固型裝備製造商常用的 MIL-STD 810H 相關規範認證。

10專業錶面

「尋路者」錶面內建指南針的錶盤以及可容納最多8個複雜功能的空間，針對夜間情境最佳化，使用「尋路者」錶面時，旋轉數位錶冠可將介面變成紅色，提升黑暗中的可視性。

11新體溫感測功能

雙感測器設計能減少外界環境和身體本身溫度的誤差。使用者可利用這類新功能取得排卵日回推估計。

12車禍偵測

藉由全新動作感測器和感測器融合演算法，當偵測到嚴重車禍發生時，Apple Watch 會要求使用者回報，若 10 秒內未收到回應，則將自動撥打緊急服務電話。 緊急救援人員將收到使用者的裝置定位資訊，此資訊也將同步通知緊急聯絡人。

▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲針對全新的Apple Watch Ultra推出新款越野錶環錶帶、高山錶帶、海洋錶帶等。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲Apple Watch Ultra 加入全新可自訂「動作」按鈕，使用者能透過實體控制鍵快速操作各種功能,（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲為了針對夜間情境最佳化，使用「尋路者」錶面時可以旋轉數位錶冠啟動「夜間」模式，將介面變成在黑暗中的可視性較好的紅色。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲數位錶冠不僅直徑加大、凹槽紋路更凸出，側邊按鈕也同樣增高以突出於錶殼之上，皆是專門針對穿戴手套的情況設計（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲專為緊急情況設計的 86 分貝警笛。（圖／官方提供）
▲蘋果發表會,Apple Watch Ultra,（圖／官方提供）
▲重新設計的「指南針」app 內有可快速便利地標記地點的「航點」功能。（圖／官方提供）
●iPhone

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