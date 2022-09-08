Apple Watch Ultra登場12大新功能　售25900元台9/23首賣

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採用航太級鈦金屬製造，錶殼向上完整包覆平整藍寶石水晶玻璃錶面，保護亮度最高可達 2,000 尼特的 Retina 顯示器，比其他 Apple Watch 顯示器亮了 2 倍。
2全新橘色按鈕
可自訂的「動作」按鈕可自訂體能訓練、指南針航點和回溯等功能，這個按鈕也可用來標記區段，補足了全新的「運動場」跑步體驗，同時提供賽道跑者的最終配速和距離預估值。
3內建三個麥克風
三個麥克風能顯著提升語音通話音質，適應性波束成形演算法使用麥克風捕捉語音，同時降低環境背景聲音，在強風環境中，運用機器學習降低風噪演算法。
4最長續航
一般使用情況下最高可達 36 小時，針對多日的背包程，透過使用低耗電模式」，加上會降低 GPS 和心率等資訊的讀取頻率的低耗電設定，電池續航力可延長至最高 60 小時。
5全新錶帶
超薄的越野錶環錶帶、高山錶環採用單一連續紡織製程的雙層整合、海洋錶帶專為極限水上運動和休閒潛水活動設計等全新錶帶。
6雙頻 GPS
Apple Watch 系列第一款同時整合 L1 與 L5 GPS 的精準雙頻 GPS 的產品，可提高訓練和競賽最精準的距離、配速及路線資料。
7回溯功能
使用 GPS 資料來建立使用者曾到訪的路徑，如果使用者迷路或迷失方向，並需要協助重溯足跡。
8 兩模式警笛
萬一使用者迷路或受傷，可使用為緊急情況設計的 86 分貝警笛，以兩種不同的聲音模式輪替，可重複播放達數小時，第一個聲音模式代表遇難，第二個則是模仿普世的 SOS 模式。
9耐高溫酷寒
腕上作業溫度的設計可以協助使用者探索最極端的偏僻地點，從 -20º (-4° F) 的急凍高山到 55º C (131° F) 的酷熱沙漠。通過軍用裝備及堅固型裝備製造商常用的 MIL-STD 810H 相關規範認證。
10專業錶面
「尋路者」錶面內建指南針的錶盤以及可容納最多8個複雜功能的空間，針對夜間情境最佳化，使用「尋路者」錶面時，旋轉數位錶冠可將介面變成紅色，提升黑暗中的可視性。
11新體溫感測功能
雙感測器設計能減少外界環境和身體本身溫度的誤差。使用者可利用這類新功能取得排卵日回推估計。
12車禍偵測
藉由全新動作感測器和感測器融合演算法，當偵測到嚴重車禍發生時，Apple Watch 會要求使用者回報，若 10 秒內未收到回應，則將自動撥打緊急服務電話。 緊急救援人員將收到使用者的裝置定位資訊，此資訊也將同步通知緊急聯絡人。
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