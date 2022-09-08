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BMW與Mini預計2023年開始採用「全素」內裝材質

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-09-08 03:25:20

近來全球都朝著2050年碳中和的目標前進，除了動力系統往電氣化方向走，就連使用材質也都開始改革，其中BMW集團預計在2023年推出首款採用所謂「全素」材質內裝的新車。

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目前絕大多數的汽車內裝所使用的材質都還是以石化產品製程，輔以皮革等其他材質，過去包括BMW等部分車廠也在少數車款上使用過回收產材質鋪陳內裝，為求碳中和與永續發展，車廠們開始尋求永續性材質的應用。

首先，BMW集團中BMW與Mini即將使用的新開發方向盤，將讓車內的整體材質中原料來自動物提煉或製成的比例降低到1%，而且這些材質僅會出現蠟、保護用的透明漆或油漆中的羊毛脂等。

長期以來，BMW集團致力於開發與提供各種皮革替代材質，其中在駕駛者必須接觸的方向盤上，必須達到高度的耐磨性與耐用性，BM集團將導入以植物製成的方向盤來代替皮革包覆或塑料材質，此創新材質可承受來自汗水與摩擦的損耗，展現目前皮革所能達到的效果。而且，使用植物材質，可減少85%的碳排放，這其中有80%是來次使用動物皮革所養殖的牛隻，所大量排放甲烷氣體，另20%則是在牛皮加工過程中的高耗能與水耗損所產生。

為實現碳中和，BMW在生產與供應鏈中使用綠色電力，不斷增加使用回收材質與天然原材料的比例，提高電動馬達與內燃機的效率，以符合循環經濟。目前旗下車款使用的地墊均以單一材質製成，避免回收困難，為此，BMW集團每年可減少約23,000噸的二氧化碳排放與1,600噸廢棄物，而回收的地墊與廢棄物也都會再製成中重複使用。

同時，回收材質與可持續性材質領域研發是達到目標的重點項目，未來汽車將會有更多的皮革替代材質可使用，BMW集團正與新創公司開發創新的生物基原料，與過去的合成皮革相較，可減少45%的二氧化碳排放。目前已有兩種皮革替代材質開始被應用，包括MirumTM 與 DeserttexTM ，其中MirumTM 是100%以生物基原料製成，完全不含石油原料，且具有傳統皮革的所有特性。而DeserttexTM 則是由粉碎的仙人掌纖維與生物基聚氨酯基質製成。

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